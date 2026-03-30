ВСУ начали применять «дроны-мопеды» с ручным управлением операторами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крава рассказал, что ВСУ начали использовать на донецком направлении ударные беспилотники, которые управляются не только автоматически, но и с помощью операторов, передает ТАСС.

Он отметил: «Насколько я знаю, сейчас начали уже внедрять вот эти «мопеды», которые оператор тоже доводит, но не массово, насколько я знаю, но тоже они встречаются».

По словам военного, за ночь на донецком фронте противник способен запускать сотни подобных беспилотников. Аппараты применяются при любой погоде, а для маскировки их чаще отправляют ночью. Дальность полета новых БПЛА может достигать нескольких тысяч километров, а вес боевой части составляет от 50 до 100 кг.

Среди наиболее часто встречающихся дронов Крава выделил украинские модели «Лютый», FP-1 и FP-2.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отделения 23-го зенитно-ракетного дивизиона с позывным Крава заявил о тренировках операторов украинских дронов на ударах по гражданским объектам.

Украинские войска под Донецком используют дроны-матки с нестандартными частотами для ударов по Донецкой кольцевой автодороге.

ВСУ задолго до начала спецоперации начали применять небольшие гражданские дроны и FPV-аппараты в роли камикадзе на тактическом уровне.