После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
Баканов назвал сроки запуска новых ракет «Союз-5»
Баканов: Новые ракеты «Союз-5» будут произведены и запущены летом 2027 года
Вторая и третья ракеты «Союз-5» летом 2027 года уже будут произведены и запущены, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
По словам Баканова, вторая и третья ракеты «Союз-5» отправятся на орбиту летом 2027 года. Перед этим носитель пройдет необходимую модернизацию с учетом данных телеметрии, полученных во время дебютного старта.
«Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены», – заявил Баканов в интервью журналу «Эксперт».
Стоимость выведения полезной нагрузки станет известна после завершения трех этапов летных испытаний. Руководитель госкорпорации подчеркнул намерение активно продвигать носитель на международном рынке совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтерек». Грузоподъемность аппарата превышает 17 тонн.
Первый старт ракеты успешно состоялся 30 апреля с космодрома Байконур. Обе ступени отработали в штатном режиме, выведя макет на заданную суборбитальную траекторию. «Союз-5» использует площадку, ранее предназначенную для ракет «Зенит».
30 апреля ракета-носитель «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур.
Первая и вторая ступени носителя отработали в штатном режиме.
В мае Роскосмос анонсировал проведение очередных летных испытаний во второй половине следующего года.