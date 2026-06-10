Баканов назвал сроки запуска новых ракет «Союз-5»

Баканов: Новые ракеты «Союз-5» будут произведены и запущены летом 2027 года

Tекст: Вера Басилая

По словам Баканова, вторая и третья ракеты «Союз-5» отправятся на орбиту летом 2027 года. Перед этим носитель пройдет необходимую модернизацию с учетом данных телеметрии, полученных во время дебютного старта.

«Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены», – заявил Баканов в интервью журналу «Эксперт».

Стоимость выведения полезной нагрузки станет известна после завершения трех этапов летных испытаний. Руководитель госкорпорации подчеркнул намерение активно продвигать носитель на международном рынке совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтерек». Грузоподъемность аппарата превышает 17 тонн.

Первый старт ракеты успешно состоялся 30 апреля с космодрома Байконур. Обе ступени отработали в штатном режиме, выведя макет на заданную суборбитальную траекторию. «Союз-5» использует площадку, ранее предназначенную для ракет «Зенит».

30 апреля ракета-носитель «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур.

Первая и вторая ступени носителя отработали в штатном режиме.

В мае Роскосмос анонсировал проведение очередных летных испытаний во второй половине следующего года.