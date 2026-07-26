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Турецкие F-16 в августе выйдут на круглосуточное дежурство в странах Балтии
Турецкие F-16 в августе выйдут на круглосуточное дежурство в Балтии
Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих на эстонскую авиабазу Амари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран.
Турецкие военные летчики с августа по ноябрь будут круглосуточно патрулировать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Подготовка 181-й авиационной эскадрильи проходит на 8-й главной реактивной авиабазе в Диярбакыре, передает агентство Anadolu.
Командир эскадрильи Pars подполковник Оздемир подчеркнул мирный и оборонительный характер миссии. По его словам, операция направлена на защиту стран Балтии, не располагающих собственной истребительной авиацией.
«Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международной сдерживающей способности Турции, взаимодействие с союзными силами и повышение стратегического потенциала», – заявил Оздемир.
Он добавил, что в ходе операции турецкие военные будут круглосуточно нести дежурство по реагированию на нарушения границ и неопознанные воздушные объекты, а также проводить совместные задачи с другими союзниками.
Эскадрилья Pars считается одной из самых опытных ударных сил турецких ВВС. Военнослужащие готовы реагировать на возможные нарушения воздушных границ и оперативно перехватывать неопознанные объекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты стран НАТО в апреле отработали маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией. Авиация НАТО возобновила тренировочные полеты в небе над Эстонией. боевые самолеты стран НАТО отработали маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией.Французские истребители
перехватили беспилотник в небе над Латвией.