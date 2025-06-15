В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Администрация Эрдогана опровергла слухи об обуви за 5,5 тыс. евро
Власти Турции заявили, что президент Реджеп Тайип Эрдоган использует обувь отечественного производства, а не зарубежного и дорогого бренда.
Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что глава государства якобы носит обувь иностранного бренда стоимостью 5550 евро, передает РИА «Новости». В заявлении Центра по борьбе с дезинформацией говорится: «Сообщения о том, что обувь, которую носит наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, является продукцией иностранного бренда, а ее цена составляет 5550 евро, являются продуктом дезинформации».
В администрации подчеркнули, что у Эрдогана обувь отечественного производства, она не имеет отношения ни к заявленному бренду, ни к упомянутой стоимости. Власти напомнили, что президент активно поддерживает развитие национальной промышленности, делая акцент на укреплении внутреннего производственного потенциала Турции и снижении зависимости от зарубежных производителей.