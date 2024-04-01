Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
Правящая партия Турции проиграла на муниципальных выборах
Эрдоган признал поражение своей Партии справедливости и развития на местных выборах и пообещал сделать выводы
Президент Турции Тайип Эрдоган признал поражение на местных выборах 31 марта Партии справедливости и развития, которую он возглавляет.
«Мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись. Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно», – передает слова Эрдогана ТАСС.
Турецкий президент подчеркнул, что результат выборов - это «послание» турецкого народа, переданное правительству «через урны для голосования», которое выражает его волю и предупрждение, которое партия Эрдогана не намерена игнорировать.
После обработки 91,34% протоколов с избирательных участков основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) получает на муниципальных выборах 37,35% голосов, правящая ПСР — 35,75%. Оппозиция впервые за последние десятилетия победила во всех крупных городах Турции, в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире, Стамбуле.