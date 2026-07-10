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Анкара раскритиковала резолюцию Европарламента по кипрскому вопросу
Турция назвала резолюцию Европарламента по Кипру необоснованной и предвзятой
Анкара резко осудила недавнюю резолюцию Европарламента по Кипру, обвинив документ в клевете на турецкие вооруженные силы и подрыве доверия к институтам Евросоюза.
Министерство иностранных дел Турции категорически отвергло обвинения, содержащиеся в недавних резолюциях Европейского парламента в адрес турецких вооруженных сил, передает Anadolu.
Ведомство заявило, что эти документы являются необоснованными, недействительными и лишенными доверия, и выразило полную поддержку заявлению МИД Турецкой республики Северного Кипра по поводу резолюции.
В официальном заявлении, размещенном в соцсети, Анкара подчеркнула предвзятый характер позиции Брюсселя по кипрскому досье. «Данная резолюция, изобилующая гнусными клеветническими высказываниями, представляет собой очередной пример предвзятого и искаженного подхода, которого придерживается Европейский союз и в частности Европейский парламент, под влиянием определенных кругов в отношении кипрского вопроса. Вызывает беспокойство тот факт, что институты Европейского союза все чаще подходят к кипрскому вопросу, отступая от исторических реалий и принципа беспристрастности», – заявил МИД Турции.
По мнению Анкары, подобные решения подрывают доверие к Европейскому союзу и демонстрируют отход его структур от объективности. Турецкая сторона расценила резолюцию как очередной пример искаженного взгляда на кипрский вопрос и попытку давления на Турцию и турок-киприотов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр юстиции Турции Акын Гюрлек назвал доклад Европарламента попыткой диктовать условия суверенному государству.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о признании равноправного статуса Турецкой республики Северного Кипра как об обязательном условии урегулирования кипрского вопроса.