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Британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом
Британская группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues
Культовый британский коллектив представил свой 25-й студийный альбом Foreign Tongues, в записи которого приняли участие Пол Маккартни и другие легенды рока.
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues, передает РИА «Новости». Пластинка стала доступна на стриминговых сервисах и физических носителях 10 июля. Музыканты анонсировали выход релиза в соцсетях еще в начале мая.
В новый альбом вошли 14 композиций общей продолжительностью более часа. В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит, Бруно Марс и Чед Смит. Продюсированием занимался Эндрю Уотт, работавший над предыдущим релизом коллектива в 2023 году.
Британская организация Official Charts Company высоко оценила работу музыкантов. «Новый альбом группы наполнен блюзовым настроением, непринужденными ритмами и ветеранским озорством, которые напоминают всем, почему они остаются одной из самых неприкасаемых сил в музыке», – подчеркнули составители музыкальных хит-парадов.
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