Полиция Италии сорвала вечеринку 82-летнего Мика Джаггера
Итальянская полиция разогнала вечеринку по случаю окончания съемок нового фильма с участием 82-летнего фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггена на острове Стромболи, что вызвало у гостей недоумение и смех.
Вечеринка с участием Мика Джаггера, Дакоты Джонсон и Джесси Бакли была прервана правоохранителями из-за жалобы на шум, поступившей от мэра соседнего острова Липари Риккардо Гулло, сообщает Evening Standard.
Знаменитый музыкант и его коллеги по съемочной площадке восприняли визит полиции с недоумением и смехом.
Глава отдела туризма Стромболи Роза Оливия раскритиковала действия мэра Липари, которому следовало бы приветствовать гостей или, по крайней мере, поблагодарить за вклад в эолийскую экономику, заявила она, подчеркнув, что острова живут за счет туризма.
После инцидента рок-звезда покинул Стромболи на частном вертолете.
Джаггер находился в Италии на съемках драмы режиссера Аличе Рорвахер «Three Incestuous Sisters», где он исполняет роль отца героя Джоша О'Коннора. Фильм, в котором также снимаются Сирша Ронан и Изабелла Росселлини, основан на одноименном визуальном романе 2005 года.
Ранее музыкант уже появлялся на большом экране, дебютировав в картине «Представление», а также сыграв в лентах «Корпорация «Бессмертие»», «Склонность» и «Побег с Елисейских полей».
