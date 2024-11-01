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Лолита сравнила запрет своих концертов с тюрьмой
Певица Лолита назвала свою «отмену» тюремным заключением
Певица Лолита Милявская сравнила запреты на свои концерты с тюремным заключением, и пошутила о возможном переходе в шансон.
На шоу «Кстати» на VK Видео Лолита Милявская призналась, что запреты на ее концерты из-за скандала с «голой вечеринкой» изменили ее жизнь, передает «Газета.Ru».
Певица отметила, что после семимесячного периода запретов на выступления она ощущала себя словно под домашним арестом.
«Вот я 7 месяцев отсидела… Поползала, вышла, и честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: «Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?» Будто 7 месяцев на нарах малявы писала», – поделилась Милявская.
Милявская подчеркнула, что ее концерты не разрешены во всех регионах России. В частности, ей запрещено выступать в Подмосковье. Однако певица выразила радость от того, что успела провести концерт в Минеральных водах до введения запрета. «Повезло больше Уралу, Сибири», – отметила она.
Певица также сравнила себя с зарубежными звездами, назвав себя «святой». Она заявила, что в сравнении с Джей Зи и Пи Дидди, ее действия ничтожны и не заслуживают серьезного внимания. По ее мнению, она еще не совершила ничего такого, чтобы ею заинтересовалось основательно.
Ранее концерт Лолиты в ДК «Сатурн» в Раменском, запланированный на 17 октября, отменили из-за скандала с участием певицы в прошлогодней «голой» вечеринке. Вечеринка Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор» собрала таких гостей, как Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак, и отличалась тем, что гостям предлагалось прийти «практически голыми». После этого скандала Лолита сообщила об отмене половины концертов юбилейного тура.