Концерт Лолиты в Раменском отменили из-за «голой» вечеринки

Tекст: Вера Басилая

Патриотически настроенные активисты, включая семьи участников специальной военной операции, выразили недовольство и настояли на отмене мероприятия. Они заявили, что облик певицы на прошлогоднем мероприятии противоречит моральным нормам общества, передает канал «360».

Активисты подали соответствующие обращения с просьбой запретить выступление Лолиты в местном ДК «Сатурн». Также они напомнили о законопроекте, внесенном в Госдуму, который направлен на усиление общественной морали.

В клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, где гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

Лолита призналась, что с иронией отнеслась к недовольствам публики и призвала всех сохранить новогоднее настроение.

После скандала с «голой вечеринкой» Лолита сообщила об отмене половины концертов юбилейного тура.

