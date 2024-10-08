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Концерт Лолиты в Раменском отменили из-за «голой» вечеринки
Концерт Лолиты в ДК «Сатурн» в Раменском, запланированный на 17 октября, отменили из-за скандала с участием певицы в прошлогодней «голой» вечеринке.
Патриотически настроенные активисты, включая семьи участников специальной военной операции, выразили недовольство и настояли на отмене мероприятия. Они заявили, что облик певицы на прошлогоднем мероприятии противоречит моральным нормам общества, передает канал «360».
Активисты подали соответствующие обращения с просьбой запретить выступление Лолиты в местном ДК «Сатурн». Также они напомнили о законопроекте, внесенном в Госдуму, который направлен на усиление общественной морали.
В клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, где гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.
Лолита призналась, что с иронией отнеслась к недовольствам публики и призвала всех сохранить новогоднее настроение.
После скандала с «голой вечеринкой» Лолита сообщила об отмене половины концертов юбилейного тура.