Коломойский оценил реальный курс на Украине в 150 гривен за доллар

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский* (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) считает, что реальная стоимость американской валюты на Украине многократно превышает установленные государством значения, передает ТАСС.

«Какой реальный курс гривны сегодня к доллару? Я думаю, 150 гривен, это без паники», – сказал он на видео, опубликованном украинским телеканалом ТСН.

По словам предпринимателя, у страны плохо обстоят дела с сальдо внешней торговли. Он указал на потерю зернового и металлургического экспорта, оценив экспортный потенциал в 15–20 млрд долларов при импорте в 70 млрд долларов. В результате отрицательное сальдо достигает 50–60 млрд долларов.

В последние месяцы курс украинской валюты продолжает снижаться, в начале октября доллар впервые превысил 45 гривен. При этом в бюджетную декларацию на 2027 год правительство заложило курс 47,1 гривны за доллар. Одновременно на Украине дорожают импортные бензин и дизельное топливо, стоимость литра которого осенью превысила отметку в 100 гривен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный курс доллара на Украине достиг исторического максимума в 45 гривен.

Также в ведущих украинских автозаправочных сетях зафиксировали значительный рост стоимости горючего.

Кроме того, глава Национального банка Украины Андрей Пышный допустил возможность отвязки курса гривны от доллара.