Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Коломойский оценил реальный курс украинской валюты в 150 гривен за доллар
Коломойский оценил реальный курс на Украине в 150 гривен за доллар
Находящийся в СИЗО украинский бизнесмен Игорь Коломойский* (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) выразил мнение, что реальный курс национальной валюты составляет 150 гривен за доллар при официальном показателе в 45 гривен.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский* (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) считает, что реальная стоимость американской валюты на Украине многократно превышает установленные государством значения, передает ТАСС.
«Какой реальный курс гривны сегодня к доллару? Я думаю, 150 гривен, это без паники», – сказал он на видео, опубликованном украинским телеканалом ТСН.
По словам предпринимателя, у страны плохо обстоят дела с сальдо внешней торговли. Он указал на потерю зернового и металлургического экспорта, оценив экспортный потенциал в 15–20 млрд долларов при импорте в 70 млрд долларов. В результате отрицательное сальдо достигает 50–60 млрд долларов.
В последние месяцы курс украинской валюты продолжает снижаться, в начале октября доллар впервые превысил 45 гривен. При этом в бюджетную декларацию на 2027 год правительство заложило курс 47,1 гривны за доллар. Одновременно на Украине дорожают импортные бензин и дизельное топливо, стоимость литра которого осенью превысила отметку в 100 гривен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный курс доллара на Украине достиг исторического максимума в 45 гривен.
Также в ведущих украинских автозаправочных сетях зафиксировали значительный рост стоимости горючего.
Кроме того, глава Национального банка Украины Андрей Пышный допустил возможность отвязки курса гривны от доллара.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ