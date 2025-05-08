  • Новость часаВ Ватикане избрали нового папу римского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    «Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран АУКУС в Австралии
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    8 мая 2025, 20:00 • Экономика

    Украина решила уколоть Америку курсом гривны

    Эксперты объяснили намерения нацбанка Украины отвязать курс гривны от доллара

    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    @ Karol Serewis/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина может отвязать курс гривны от доллара и сделать евро базовой валютой для его определения, заявил глава нацбанка страны Андрей Пышный. Эксперты говорят, что подобное решение не принесет Киеву никакой выгоды, лишь только рассердит Вашингтон. В чем же тогда суть таких заявлений украинского регулятора, учитывая, что доллар сейчас доминирует во всех сегментах валютного рынка Украины и ее внешней торговле?

    Киев рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты для гривны. По словам Андрея Пышного, главы нацбанка Украины, данный шаг поможет республике выстоять на фоне раздробленной мировой торговли, пишет Reuters. Главной причиной возможной реформы он называет укрепление сотрудничества с ЕС.

    Он отметил, что в настоящий момент Киев ощущает «усиление роли Евросоюза в обеспечении обороноспособности Украины». Несмотря на то, что доллар до сих пор доминирует во всех сегментах валютного рынка страны, доля сделок, номинированных в евро, продолжает «умеренно» расти. При этом Пышный заметил, что данная реформа «требует качественной и разносторонней подготовки».

    Как отметил глава нацбанка, в будущем восстановление республики после конфликта также потребует более тесных связей с Европой. По его прогнозам, интенсификация инвестиционной и потребительской активности с ЕС позволит ускорить экономический рост Украины в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%.

    Примечательно, что планы об отказе от доллара в пользу евро высказываются представителями нацбанка не в первый раз. Так, еще в январе Екатерина Рожкова, замруководителя ведомства, отмечала необходимость данного решения для наращивания близости к рынкам ЕС, напоминает «Газета.ru».

    Однако точных сроков осуществления озвученных планов Украина никогда не оглашала. Важно отметить, что подобные заявления делаются политиками республики на фоне заявлений Дональда Трампа о важности защиты статуса доллара в качестве мировой резервной валюты. Еще в самом начале своего президентства он угрожал странам БРИКС 100% пошлинами за попытки создания новой денежной единицы.

    Эксперты отмечают, что Киев намеренно использует тему отказа от доллара для провокации Трампа. По их мнению, Украина пытается продемонстрировать недовольство текущей внешней политикой США за счет максимального сближения с ЕС. Однако подобные действия могут выйти боком офису Владимира Зеленского, особенно в контексте недавно заключенной ресурсной сделки.

    «Намерения нацбанка выглядят исключительно политическими. В реальности привязывание гривны к евро экономическую ситуацию на Украине никак не изменит. В конечном счете, валюта республики сегодня невероятно волатильна. К тому же в стране наблюдаются колоссальные проблемы с платежным балансом», – считает экономист Иван Лизан.

    «Заявления Пышного продиктованы резкими изменениями на международной арене. За последнее время диалог Киева и Вашингтона значительно охладел. На этом фоне логично переориентироваться на менее конфликтного партнера – Евросоюз. С объединением, кстати, у Украины в целом гораздо более тесные торговые отношения», – поясняет он.

    «К тому же, буквально на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюсселю стоит более активно работать по интеграции Киева в пространство ЕС. Возможно, таким образом в офисе Зеленского хотят показать Старому свету свою расположенность к данной инициативе», – рассуждает собеседник.

    «И в целом, Украина в последнее время принимает много законов, которые должны создать видимость близости к Европе.

    Например, в стране сейчас «перекрашивают» стрелки на светофорах в более темный зеленый цвет, а бензин пытаются разбавлять спиртом до необходимой по требованиям ЕС нормы», – говорит эксперт.

    «То есть речь идет об очередном глупом законе, призванном мнимо приблизить Киев к Брюсселю. В этом плане не думаю, что потенциальный отказ от доллара может кардинальным образом изменить отношения США и Украины. Между этими странами имеется куда больше проблем, чем эта «косметическая» реформа», – полагает он.

    «К тому же, далеко не факт, что Киев вообще в состоянии реально внедрить данные изменения. Экономика государства дышит на ладан. Резкий переход на другую валюту, поддерживающую гривну, может усугубить сложившиеся негативные тенденции. Да и для реализации этого плана требуется немало политических усилий», – напоминает собеседник.

    «Кроме того, у местного населения уже сформировалось «долларовое мышление».

    Все цены на недвижимость, например, называются исключительно в валюте США. Да и оплата также производится не в гривнах. Изменить это будет достаточно сложно, как и справиться с рынком «серых менял», которые также привыкли работать с долларами», – добавляет Лизан.

    Киев пытается спровоцировать Трампа, надавливая на его больные точки, отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». «Они знают, что он ревностно относится к статусу страны-держательницы эксклюзивного права обладательницы мировой резервной валюты и хотят разозлить его для корректировки политики в отношении России. Размахивают евро перед лицом Штатов как красной тряпкой у морды быка», – считает он.

    «Однако действует офис Зеленского очень рисково. В конечном счете, Трамп – предприниматель со стажем, и он чувствует обман за версту. Наверняка подобные заявления заставят его задуматься о методах приструнивания Киева. Тем более что совсем недавно страны заключили ресурсное соглашение», – напоминает эксперт.

    «И этот договор еще может стать козырем в рукаве у Белого дома.

    Наверняка Вашингтон попытается отыграться на Украине по максимуму, трактуя те или иные положения в собственную пользу. Поэтому Зеленскому и не стоит злить США в попытке осуществить очередную политическую махинацию», – рассуждает собеседник.

    «Однако я сомневаюсь, что Киеву удастся реализовать озвученный план. На Украине очень слабы государственные институты, а подобные трансформации без сильной власти попросту невозможно завершить. Поэтому, скорее всего, мы имеем дело с очередным пустым заявлением», – заключил Скачко.

    Главное
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    В Германии временно прекратили считать АдГ правоэкстремистской партией
    Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............