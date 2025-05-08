Украина решила уколоть Америку курсом гривны

Эксперты объяснили намерения нацбанка Украины отвязать курс гривны от доллара

Tекст: Евгений Поздняков

Киев рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты для гривны. По словам Андрея Пышного, главы нацбанка Украины, данный шаг поможет республике выстоять на фоне раздробленной мировой торговли, пишет Reuters. Главной причиной возможной реформы он называет укрепление сотрудничества с ЕС.

Он отметил, что в настоящий момент Киев ощущает «усиление роли Евросоюза в обеспечении обороноспособности Украины». Несмотря на то, что доллар до сих пор доминирует во всех сегментах валютного рынка страны, доля сделок, номинированных в евро, продолжает «умеренно» расти. При этом Пышный заметил, что данная реформа «требует качественной и разносторонней подготовки».

Как отметил глава нацбанка, в будущем восстановление республики после конфликта также потребует более тесных связей с Европой. По его прогнозам, интенсификация инвестиционной и потребительской активности с ЕС позволит ускорить экономический рост Украины в течение следующих двух лет до 3,7-3,9%.

Примечательно, что планы об отказе от доллара в пользу евро высказываются представителями нацбанка не в первый раз. Так, еще в январе Екатерина Рожкова, замруководителя ведомства, отмечала необходимость данного решения для наращивания близости к рынкам ЕС, напоминает «Газета.ru».

Однако точных сроков осуществления озвученных планов Украина никогда не оглашала. Важно отметить, что подобные заявления делаются политиками республики на фоне заявлений Дональда Трампа о важности защиты статуса доллара в качестве мировой резервной валюты. Еще в самом начале своего президентства он угрожал странам БРИКС 100% пошлинами за попытки создания новой денежной единицы.

Эксперты отмечают, что Киев намеренно использует тему отказа от доллара для провокации Трампа. По их мнению, Украина пытается продемонстрировать недовольство текущей внешней политикой США за счет максимального сближения с ЕС. Однако подобные действия могут выйти боком офису Владимира Зеленского, особенно в контексте недавно заключенной ресурсной сделки.

«Намерения нацбанка выглядят исключительно политическими. В реальности привязывание гривны к евро экономическую ситуацию на Украине никак не изменит. В конечном счете, валюта республики сегодня невероятно волатильна. К тому же в стране наблюдаются колоссальные проблемы с платежным балансом», – считает экономист Иван Лизан.

«Заявления Пышного продиктованы резкими изменениями на международной арене. За последнее время диалог Киева и Вашингтона значительно охладел. На этом фоне логично переориентироваться на менее конфликтного партнера – Евросоюз. С объединением, кстати, у Украины в целом гораздо более тесные торговые отношения», – поясняет он.

«К тому же, буквально на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюсселю стоит более активно работать по интеграции Киева в пространство ЕС. Возможно, таким образом в офисе Зеленского хотят показать Старому свету свою расположенность к данной инициативе», – рассуждает собеседник.

«И в целом, Украина в последнее время принимает много законов, которые должны создать видимость близости к Европе.

Например, в стране сейчас «перекрашивают» стрелки на светофорах в более темный зеленый цвет, а бензин пытаются разбавлять спиртом до необходимой по требованиям ЕС нормы», – говорит эксперт.

«То есть речь идет об очередном глупом законе, призванном мнимо приблизить Киев к Брюсселю. В этом плане не думаю, что потенциальный отказ от доллара может кардинальным образом изменить отношения США и Украины. Между этими странами имеется куда больше проблем, чем эта «косметическая» реформа», – полагает он.

«К тому же, далеко не факт, что Киев вообще в состоянии реально внедрить данные изменения. Экономика государства дышит на ладан. Резкий переход на другую валюту, поддерживающую гривну, может усугубить сложившиеся негативные тенденции. Да и для реализации этого плана требуется немало политических усилий», – напоминает собеседник.

«Кроме того, у местного населения уже сформировалось «долларовое мышление».

Все цены на недвижимость, например, называются исключительно в валюте США. Да и оплата также производится не в гривнах. Изменить это будет достаточно сложно, как и справиться с рынком «серых менял», которые также привыкли работать с долларами», – добавляет Лизан.

Киев пытается спровоцировать Трампа, надавливая на его больные точки, отмечает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». «Они знают, что он ревностно относится к статусу страны-держательницы эксклюзивного права обладательницы мировой резервной валюты и хотят разозлить его для корректировки политики в отношении России. Размахивают евро перед лицом Штатов как красной тряпкой у морды быка», – считает он.

«Однако действует офис Зеленского очень рисково. В конечном счете, Трамп – предприниматель со стажем, и он чувствует обман за версту. Наверняка подобные заявления заставят его задуматься о методах приструнивания Киева. Тем более что совсем недавно страны заключили ресурсное соглашение», – напоминает эксперт.

«И этот договор еще может стать козырем в рукаве у Белого дома.

Наверняка Вашингтон попытается отыграться на Украине по максимуму, трактуя те или иные положения в собственную пользу. Поэтому Зеленскому и не стоит злить США в попытке осуществить очередную политическую махинацию», – рассуждает собеседник.

«Однако я сомневаюсь, что Киеву удастся реализовать озвученный план. На Украине очень слабы государственные институты, а подобные трансформации без сильной власти попросту невозможно завершить. Поэтому, скорее всего, мы имеем дело с очередным пустым заявлением», – заключил Скачко.