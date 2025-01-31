Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами

Трамп пригрозил ввести 100% пошлины из-за валютных планов стран БРИКС

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или заменить доллар США в мировой торговле. «Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США,» – написал Трамп в Truth Social.



Трамп добавил, что если страны БРИКС попробуют отказаться от доллара, они должны «распрощаться с возможностью продавать товары американской экономике». Он подчеркнул, что «нет никаких шансов» на замену доллара в международной торговле.

Ранее президент США уже заявлял о планах по введению пошлин в 100% против стран БРИКС. После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США. Заместитель главы Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту назвала дедолларизацию неизбежным процессом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов в США.

