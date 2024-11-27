Украинский депутат номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Трамп внес значительный вклад в достижение мира на международной арене, передает РИА «Новости».

Особенно Мережко отметил инициативы, предпринятые политиком во время первого президентского срока, включая работу над «Соглашениями Авраама» между Израилем и рядом арабских стран.

Также депутат выразил уверенность, что Трамп способен внести свой вклад в урегулирование конфликтов не только на Ближнем Востоке, но и на Украине, что делает его достойным претендентом на Нобелевскую премию мира в 2025 году.

«Нет сомнений в том, что Трамп способен принести мир», – заявил депутат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональд Трамп прекратит войны, его следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.