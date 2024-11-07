Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию в случае прекращения войн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Дональд Трамп прекратит войны, его следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира, отметив важность будущей политики Вашингтона.
Лукашенко подчеркнул, что Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине, и в случае выполнения этого обещания Белоруссия направит петицию на присуждение премии, сообщает агентство БелТА.
Кроме того, Лукашенко отметил, что ему все равно, кто выиграл президентские выборы в США, но важно, какую политику будет проводить новый президент, поскольку США составляют треть мировой экономики. Он добавил, что экономика является главным фактором для Белоруссии.
Лукашенко также выразил готовность Белоруссии способствовать миру в Европе, если этого захочет Трамп. «Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», – сказал он.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.
Между тем советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия судит по делам властей США, и эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны.