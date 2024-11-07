Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию в случае прекращения войн

Tекст: Елизавета Шишкова

Лукашенко подчеркнул, что Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине, и в случае выполнения этого обещания Белоруссия направит петицию на присуждение премии, сообщает агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко отметил, что ему все равно, кто выиграл президентские выборы в США, но важно, какую политику будет проводить новый президент, поскольку США составляют треть мировой экономики. Он добавил, что экономика является главным фактором для Белоруссии.

Лукашенко также выразил готовность Белоруссии способствовать миру в Европе, если этого захочет Трамп. «Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», – сказал он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

Между тем советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия судит по делам властей США, и эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны.