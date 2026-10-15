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В Бурятии обсудили со Стивеном Сигалом съемки сериала о Чингисхане
Власти Бурятии обсудили со Стивеном Сигалом съемки сериала о юности Чингисхана
Власти Бурятии начали переговоры с актером и спецпредставителем МИД России Стивеном Сигалом о создании сериала по роману Алексея Гатапова, посвященному юности Чингисхана.
Власти республики обсуждают с актером и режиссером Стивеном Сигалом возможность экранизации романа бурятского писателя Алексея Гатапова о юности Чингисхана, передает ТАСС.
«Бурятию посетил Стивен Сигал, спецпредставитель МИД РФ. Алексей Гатапов создал пятитомник о юности Чингисхана – «Тэмуджин“. Сигал взял издание, сказал, что изучит. Мы обсуждали. И пока говорить громко об этом рановато, но, возможно, создадим сериал, похожий на «Игру престолов»», – заявил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
По словам министра, Сигал посетил республику, побывал на озере Байкал, встретился с главой Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым и познакомился с культурой эвенков. Доржиев добавил, что актер считает байкальские места родиной своих предков и чувствует себя в Бурятии как дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Стивен Сигал захотел попросить работу у Сергея Лаврова. Актер назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Сигал охарактеризовал Россию как идущую по пути правды страну.