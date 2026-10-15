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Энергетика Украины перед зимой оказалась в худшем состоянии за несколько лет
Bloomberg: Энергетика и система отопления Украины оказались в худшем состоянии
Колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил, что украинские электросети и системы централизованного отопления перед предстоящей зимой находятся в наихудшем состоянии за последние годы.
Электроэнергетическая сеть и системы централизованного отопления на Украине находятся в худшем состоянии, чем по окончании предыдущих зим, хотя холода еще даже не начались, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В августе украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил, что крупные теплоэлектроцентрали, обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50–70%. В результате температура в квартирах горожан может опуститься до крайне низких значений.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. Минувшей зимой в большинстве украинских регионов наблюдались проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, а также вводились графики отключений света.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг часть украинского Ровно осталась без света после взрывов.
В среду в Верховной раде во время обсуждения проблем энергетики пропали свет и вода.
В понедельник украинской столице предрекли масштабные проблемы с отоплением из-за уязвимости ТЭЦ-5.