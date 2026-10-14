Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Mail.Ru
Российские пользователи Mail.Ru начали сообщать о неполадках в работе личного кабинета, сайта и мобильного приложения сервиса.
Пользователи сервиса Mail.Ru в России столкнулись со сбоями в его работе, передает РИА «Новости» со ссылкой на детектор по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Количество жалоб за час к 11.44 мск превысило 5,5 тыс., а за сутки достигло семи тысяч. Первые сообщения о неполадках начали поступать около 11.00 мск.
Наибольшее число жалоб поступило из Петербурга. О неполадках также сообщили пользователи из Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей.
На прошлой неделе пользователи в России жаловались на сбои в работе «Яндекс Почты».
Пользователи сообщали о неполадках в мобильном приложении Т-Банка.