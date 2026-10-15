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ВОЗ заявила о гибели 3,5 млн человек в год из-за отравления свинцом
ВОЗ: Сотни миллионов детей оказались под угрозой из-за отравления свинцом
Всемирная организация здравоохранения призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, от которого ежегодно умирают более 3,5 млн человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства активнее принимать меры для защиты населения от отравления свинцом, передает ТАСС.
В заявлении организации отмечается, что это «распространенная, но предотвратимая угроза для здоровья, которая, по оценкам, ежегодно приводит к более чем 3,5 млн смертей в мире». Особую опасность свинец представляет для детей, в зоне риска находятся сотни миллионов несовершеннолетних. ВОЗ ожидает от мирового сообщества активизации мер по предотвращению вредного воздействия.
Источником угрозы могут быть краска, кухонная утварь, косметика, специи, кустарные методы переработки отходов и промышленное загрязнение. Безопасного уровня воздействия свинца не существует, и даже низкие дозы наносят организму необратимый вред.
Несмотря на достигнутый за последние десятилетия прогресс, менее половины стран внедрили юридически обязательные меры контроля в отношении красок с содержанием свинца. Призыв ВОЗ приурочен к Международной неделе по предотвращению отравления свинцом, которая пройдет с 18 по 24 октября.
В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила о 1,5 млн смертей от свинца ежегодно.
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