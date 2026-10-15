Бывший министр культуры Кузбасса получила 7,5 года колонии за коррупцию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Феофановой назначили наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет со штрафом в 7,92 млн рублей и запретом заниматься определенной деятельностью, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, в октябре 2022 года фигурантка в должности директора Кузбасского государственного краеведческого музея похитила 400 тыс. рублей вместе с индивидуальным предпринимателем через заключение фиктивных договоров.

В 2023 году на посту министра она способствовала заключению подставного контракта на 730 тыс. рублей за несостоявшееся мероприятие, а в декабре того же года получила от предпринимателя взятку в размере 790 тыс. рублей за общее покровительство. В марте 2025 года чиновница уволилась по собственному желанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд отказался смягчать приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

В мае экс-министра природы Оренбургской области осудили за взятки.

В апреле бывшего главу Минтранса Бурятии отправили в колонию за превышение должностных полномочий.