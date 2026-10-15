Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Бывший министр культуры Кузбасса получила 7,5 года колонии за коррупцию
Кемеровский суд назначил бывшему министру культуры и национальной политики Кузбасса Ольге Феофановой семь с половиной лет колонии общего режима со штрафом за мошенничество, растрату и получение взяток.
Феофановой назначили наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет со штрафом в 7,92 млн рублей и запретом заниматься определенной деятельностью, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, в октябре 2022 года фигурантка в должности директора Кузбасского государственного краеведческого музея похитила 400 тыс. рублей вместе с индивидуальным предпринимателем через заключение фиктивных договоров.
В 2023 году на посту министра она способствовала заключению подставного контракта на 730 тыс. рублей за несостоявшееся мероприятие, а в декабре того же года получила от предпринимателя взятку в размере 790 тыс. рублей за общее покровительство. В марте 2025 года чиновница уволилась по собственному желанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд отказался смягчать приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.
В мае экс-министра природы Оренбургской области осудили за взятки.
В апреле бывшего главу Минтранса Бурятии отправили в колонию за превышение должностных полномочий.