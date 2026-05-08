Экс-министра природы Оренбургской области осудили за взятки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бывший глава министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Самбурский признан виновным в коррупции. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 28 млн рублей, передает ТАСС.

Помимо лишения свободы и штрафа, экс-чиновнику запрещено занимать государственные и муниципальные должности в течение шести лет.

В уголовном деле фигурировали четыре эпизода получения взяток. Среди незаконных вознаграждений числились автомобиль Lexus, переданный в пользование родственникам, диван за 190 тыс. рублей, подарочные карты ЦУМа, а также иллюминация для дома родителей в Свердловской области стоимостью более 494 тыс. рублей. Взятки передавали руководители подведомственных структур за общее покровительство и сохранение должностей.

Самбурский занимал пост министра с конца 2019 года. Летом 2024 года губернатор Денис Паслер уволил его из-за низких темпов работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года суд арестовал Самбурского по делу о получении взятки.