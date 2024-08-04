Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке
Ленинский суд Оренбурга арестовал экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, он обвиняется в получение взятки.
Самбурский заключен под стражу до 1 октября. Отмечается, что он просил суд избрать в его отношении домашний арест, но ему отказали, передает РИА «Новости».
Самбурский был освобожден от должности с 1 июля.
Ранее сообщалось, что заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина обвиняют в получении взятки в сумме 18,7 млн рублей.