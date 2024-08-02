Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
Названа сумма взятки, в которой обвиняют замгубернатора Тюменской области
Замгубернатора Тюменской области вменяют сумму взятки в размере 18,7 млн рублей
Заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина обвиняют в получении взятки в сумме 18,7 млн рублей, сообщил следователь в Басманном суде Москвы.
Предполагаемый взяткодатель, директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, также находится под стражей, передает РИА «Новости».
Следователь сообщил, что в декабре 2022 года Вахрин, занимая должность заместителя губернатора, получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18 млн 760 тыс. рублей за покупку двух квартир в Тюмени. Он добавил, что Вахрин, воспользовавшись своим служебным положением, совершил определенные действия в интересах Гоцыка.
Ранее правоохранительные органы сообщили, что Вахрин попытался скрыться от следователей на следующий день после возбуждения против него уголовного дела. Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО до 6 августа.