Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.6 комментариев
Суд арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина по делу о взятке
Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил на один месяц и 29 суток в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в суде.
Вахрин отправлен под арест до 6 августа, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Кроме него, за дачу взятки в особо крупном размере арестован директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексей Гоцык, передает РИА «Новости».
Ранее суд арестовал экс-замгубернатора Кубани Сергея Власова по делу о взятке.