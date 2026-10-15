Экс-директора НИИ вакцин задержали за хищение 152 млн рублей

Экс-директора НИИ вакцин Трухина задержали за хищение 152 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следствие считает, что с августа по ноябрь 2023 года фигуранты обманули сотрудников института и организовали отгрузку фармацевтической продукции без предусмотренной договором полной предоплаты. Общая стоимость продукции составила 292,9 млн рублей, а размер установленного хищения достиг 152 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Обоих подозреваемых заключили под стражу. При обысках оперативники изъяли печати, финансовые документы и другие вещественные доказательства.

Кроме того, с февраля прошлого года Трухин находится под следствием по делу о получении взятки в виде японского минивэна. В августе его приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии за злоупотребления с ущербом на сумму 919,5 млн рублей, но освободили из-за времени, проведенного в СИЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд оставил под стражей главу «Эфко» по делу о хищении средств на беспилотники.

В августе бывшего руководителя завода «Звезда-Стрела» заподозрили в хищении средств государственного оборонного заказа.

Летом организатора фейковых туров для блогеров отправили в СИЗО.