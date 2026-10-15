Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками
МВД Финляндии: Хельсинки направят 32 млн евро от ЕС на защиту границ от дронов
Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о получении 32 млн евро от Европейского союза для приобретения систем обнаружения и подавления беспилотников на границе и в Финском заливе.
Новые средства позволят значительно улучшить возможности пограничной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Финляндии. Закупки специального оборудования планируется осуществить в период с 2027 по 2029 год.
Весной финские правоохранительные органы неоднократно сообщали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов на территории страны. По результатам расследований было установлено украинское происхождение дронов. Отмечалось, что по меньшей мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финские власти не нашли оснований для возбуждения уголовных дел из-за падения украинских беспилотников.
В августе Киев подписал соглашения о производстве морских и наземных дронов на финской территории.
В июне в республике разгорелся спор о выплате компенсаций работникам из-за атак украинских БПЛА.