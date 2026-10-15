Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками

МВД Финляндии: Хельсинки направят 32 млн евро от ЕС на защиту границ от дронов

Tекст: Мария Иванова

Новые средства позволят значительно улучшить возможности пограничной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Финляндии. Закупки специального оборудования планируется осуществить в период с 2027 по 2029 год.

Весной финские правоохранительные органы неоднократно сообщали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов на территории страны. По результатам расследований было установлено украинское происхождение дронов. Отмечалось, что по меньшей мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финские власти не нашли оснований для возбуждения уголовных дел из-за падения украинских беспилотников.

В августе Киев подписал соглашения о производстве морских и наземных дронов на финской территории.

В июне в республике разгорелся спор о выплате компенсаций работникам из-за атак украинских БПЛА.