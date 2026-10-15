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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    15 октября 2026, 10:48 • Новости дня

    Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками

    МВД Финляндии: Хельсинки направят 32 млн евро от ЕС на защиту границ от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о получении 32 млн евро от Европейского союза для приобретения систем обнаружения и подавления беспилотников на границе и в Финском заливе.

    Новые средства позволят значительно улучшить возможности пограничной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Финляндии. Закупки специального оборудования планируется осуществить в период с 2027 по 2029 год.

    Весной финские правоохранительные органы неоднократно сообщали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов на территории страны. По результатам расследований было установлено украинское происхождение дронов. Отмечалось, что по меньшей мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финские власти не нашли оснований для возбуждения уголовных дел из-за падения украинских беспилотников.

    В августе Киев подписал соглашения о производстве морских и наземных дронов на финской территории.

    В июне в республике разгорелся спор о выплате компенсаций работникам из-за атак украинских БПЛА.

    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере

    Индонезия объявила о планах расширить оборонное сотрудничество с Россией

    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Индонезия намерена укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности, заявил министр обороны республики Шафри Шамсуддин после встречи с заместителем директора ФСВТС Михаилом Петуховым.

    «Эта встреча – важная возможность укрепить индонезийско-российскую дружбу и стратегическое партнерство, насчитывающие десятилетия», – написал Шамсуддин в своих социальных сетях, его слова приводит РИА «Новости».

    Встреча прошла в среду в министерстве обороны Индонезии в Джакарте. Стороны обсудили различные аспекты военного взаимодействия, сделав акцент на оборонной промышленности.

    Шамсуддин подчеркнул, что такой шаг отвечает политике президента Индонезии Прабово Субианто по усилению обороноспособности страны через международное партнерство. По его словам, сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на уважении независимой внешней политики, суверенитета, а также способствовать миру и стабильности. Министр выразил надежду, что состоявшаяся встреча станет надежной базой для дальнейшего развития двусторонних военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Субианто заявил, что Индонезия никогда не забудет помощь Советского Союза.

    Весной президент России Владимир Путин подарил индонезийскому лидеру самовар.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС

    Politico: Макрон и Мерц не смогли разблокировать бюджет ЕС

    Слабость Макрона и Мерца сорвала прорыв по бюджету ЕС
    @ Christoph Hardt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по семилетнему бюджету ЕС на саммите в Брюсселе.

    В четверг в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры стран пытаются согласовать семилетний бюджет союза объемом около 2 трлн евро: Германия настаивает на сокращениях, а Франция сопротивляется урезанию расходов, передает Politico.

    «Задержки и сохраняющиеся разногласия в Совете вызывают тревогу. Бюджет ЕС может быть сформирован только через компромисс», – заявил сопредседатель работы Европарламента по многоуровневой финансовой рамке Сигфрид Мурешан, добавив, что быстрое принятие бюджета необходимо для повышения конкурентоспособности и безопасности союза.

    По данным издания, Макрон, который покидает пост в следующем году, опасается, что уступки Берлину будут использованы его соперниками Марин Ле Пен и Жан-Люком Меланшоном, а Мерц после поражений от партии «Альтернатива для Германии» не хочет выглядеть канцлером, отправляющим дополнительные деньги в Брюссель, поэтому дипломаты не ждут франко-германского прорыва на этом саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости сокращения бюджета ЕС по всем направлениям. В тот же день аудиторы союза предупредили о риске роста коррупции при формировании нового бюджета. В прошлом году политолог Александр Рар заявил, что кредит Киеву на 90 млрд евро еще больше ослабит Евросоюз.

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    14 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026»

    Минобороны: На Урале и Дальнем Востоке начались российско-индийские учения

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместные межвидовые учения Вооруженных сил России и Индии «Индра-2026» официально открылись на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.

    Старт совместным российско-индийским межвидовым учениям «Индра-2026» дан в Челябинской области и на Дальнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что к маневрам привлекаются подразделения сухопутных войск двух государств. Кроме того, в учениях задействованы боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии, а также авиационная техника российских Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

    В прошлом году президент Владимир Путин утвердил военное соглашение с Индией.

    Российские и индийские военные отработали штурм города на совместных маневрах.

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    14 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости сократить бюджет ЕС по всем направлениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы необходимо сократить во всех сферах из-за ограниченности средств.

    Переговоры по новому многолетнему финансовому плану ЕС вступают в решающую фазу и должны завершиться в текущем году. Однако имеющиеся в распоряжении средства ограничены, поэтому избежать сокращения текущего предложения невозможно, заявил Мерц, его слова приводит ТАСС.

    «Нам не избежать повторного сокращения текущего предложения во всех сферах», – сказал канцлер ФРГ, выступая в Бундестаге.

    По его словам, Евросоюзу следует «четче и правильнее расставить приоритеты», направив инвестиции в безопасность и конкурентоспособность. Мерц также призвал к радикальному сокращению бюрократии для стимулирования экономического роста, пообещав на предстоящем заседании Европейского совета потребовать от Еврокомиссии упразднения обязательств по отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете.

    Во вторник лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС.

    В начале месяца Мерц назвал отсутствие нового бюджета ЕС самым выгодным сценарием для ФРГ.

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    14 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз может обеспечить Украине часть спутниковых услуг за счет европейских мощностей и коммерческих операторов, однако полноценная спутниковая группировка заработает только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Евросоюз может заменить часть услуг Starlink для Украины, но только к 2029 году, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    «Мы рассматриваем возможность к началу следующего года включить коммерческие услуги в GovSatCom. Как базовая связь, так и услуги военного назначения будут полностью доступны в рамках IRIS к 2029 году. Таким образом, у нас есть способ преодолеть этот разрыв», – цитирует РИА «Новости» ответ Ренье на вопрос о возможности заменить Starlink на Украине.

    По его словам, действующая европейская платформа GovSatCom объединяет спутниковые мощности стран ЕС. Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о ее подключении к системе.

    Ренье отметил разницу между гражданскими и военными потребностями Киева. Базовые потребности могут обеспечиваться за счет мощностей государств – членов ЕС, а военные – потенциально коммерческими операторами.

    Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отказалась сравнивать европейские системы со Starshield и сообщила, что у ЕК нет достаточной информации о перебоях в работе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    В тот же день советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву.

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    14 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Соглашения по российским базам в Сирии запланировали подписать до конца года

    МИД: Межправительственные соглашения по базам в Сирии подпишут до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что межправительственные соглашения по статусу российских баз в Сирии планируется подписать до конца текущего года.

    Соглашения по базам России в Сирии могут быть подписаны до конца года, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко. Он добавил, что российские военные объекты в арабской республике будут находиться в совместном пользовании двух стран. Окончательный статус баз закрепят в новых соглашениях, пишет ТАСС со ссылкой на интервью дипломата телеканалу RTVI.

    «В августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус», – заявил Борисенко.

    Дипломат выразил надежду на то, что подписание соответствующих межправительственных договоров состоится до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Ранее Кремль оставлял без комментариев эту тему. А глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Москвой.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    14 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Ле Пен приравняла вступление Украины в Евросоюз к харакири

    FT: Марин Ле Пен назвала вступление Украины в Евросоюз харакири для блока

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет экономическим самоубийством для стран объединения.

    Возможное членство Киева обернется для Парижа потерей суверенитета и колоссальными финансовыми издержками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Кандидат в президенты Франции также усомнилась в том, что в случае ее победы на выборах страна продолжит поддерживать выделение средств украинской стороне из европейского бюджета.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал принять страну в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие местного законодательства стандартам союза и необходимость проведения основательных реформ.

    Летом 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. Позднее в Европе неоднократно признавали символический характер этого шага, предпринятого ради поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины в объединение.

    Во вторник менее половины европейцев выступили за скорейшее принятие страны в союз.

    В прошлом месяце Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств на дальнейшую поддержку Киева.

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    14 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Фицо исключил участие Словакии в новом кредите Евросоюза для Украины

    Премьер Словакии Фицо отказался участвовать в новом кредите ЕС для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не станет принимать участие в выделении нового кредита Европейского союза для Украины, назвав эту финансовую помощь безвозвратным подарком.

    Словакия откажется от участия в новом механизме поддержки Киева, если Европейский союз решит выделить дополнительные средства. «На столе новое предложение о кредите для Украины. 90 млрд евро было мало, мы в этом не участвовали, и я буду использовать возможность отказа», – заявил премьер-министр Роберт Фицо, его слова приводит РИА «Новости».

    Глава правительства подчеркнул, что выделяемые европейскими странами средства фактически являются подарками. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, поэтому желающие могут финансировать Киев самостоятельно, но Братислава в этом участвовать не будет.

    Кредитная программа Евросоюза общим объемом 90 млрд евро рассчитана на период с 2026 по 2027 год. Из этой суммы 60 млрд евро предназначены для закупок в сфере обороны, а еще 30 млрд евро направляются на бюджетную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии.

    Премьер-министр Словакии заявил об отказе финансировать военную помощь Украине.

    Братислава отказалась участвовать в пакете помощи НАТО для Киева.

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    14 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Володин поздравил депутатов Госдумы с введением персональных санкций ЕС

    Володин поздравил новых депутатов Госдумы с персональными санкциями ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев девятого созыва с включением их имен в 22-й санкционный список Евросоюза.

    Евросоюз официально утвердил 22-й пакет санкционных ограничений против России. В новый черный список вошли 77 участников прошедших выборов в нижнюю палату парламента, которые состоялись на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Ограничения затронули как выдвинутых кандидатов, так и уже избранных депутатов девятого созыва, передает ТАСС.

    «Хочу поздравить наших коллег, которые избрались от территорий, вошедших и вернувшихся в состав Российской Федерации, других депутатов Государственной думы. Там перечень достаточно большой, кого под эти санкции определили. Мы тоже все там, и вы теперь вместе с нами, и этим гордимся», – заявил Володин в ходе пленарного заседания.

    Ранее Володин заявил о поставленном Западом рекорде по количеству санкций против России.

    В понедельник Евросоюз ввел санкции против избранного в Госдуму бывшего премьера Украины Сергея Арбузова.

    Постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картежника.

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    14 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Еврокомиссия перечислила Украине почти 3 млрд евро на закупку беспилотников

    Еврокомиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на закупку военной продукции

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия перевела Украине 2,86 млрд евро на закупку беспилотников, радиолокационных систем и боеприпасов в рамках оборонной части кредита.

    Еврокомиссия перечислила Киеву 2,86 млрд евро на закупку военной продукции, включая дроны и радиолокационные системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

    «Сегодня Еврокомиссия перечисляет 2,86 млрд евро в рамках оборонной части нашего кредита Украине на 90 млрд евро», – заявил Домбровскис, отметив, что средства пойдут на «наиболее срочные военные потребности Украины».

    Кредитная программа Евросоюза общим объемом 90 млрд евро рассчитана на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро направят на оборонные закупки, а еще 30 млрд евро – на бюджетную поддержку Киева.

    8 октября Еврокомиссия отчиталась о переводе Украине 1,24 млрд евро на беспилотники и ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году.

    В Евросоюзе сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни.

    Летом Банк России оспорил в суде ЕС механизм выделения средств Киеву.

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    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

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    Цены на газ душат Европу

    Европа снова получила 1000 долларов за тысячу кубометров. В предыдущий газовый кризис цены зимой поднимались даже выше 2000 долларов. Повторить прошлый исторический рекорд сейчас вряд ли получится. Но это мало радует. Потому что уже сейчас цены выросли почти в три раза от начала года, и это скажется на всем. Подробности

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    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев

    В украинской политике вновь разгорается старый конфликт: Владимир Зеленский обвиняет мэра Киева Виталия Кличко в недостаточной подготовке столицы к зиме, а тот требует от президента отчитаться о миллиардах, выделенных на ПВО. За взаимными упреками эксперты видят не только спор об ответственности за состояние города, но и борьбу за политическое будущее Украины. Чем закончится это противостояние и смогут ли Зеленский и Кличко сойтись на президентских выборах? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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