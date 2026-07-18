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Генштаб ВСУ подтвердил выговор командиру батальона «Волки да Винчи»
Дисциплинарное взыскание наложено на командира украинского батальона «Волки да Винчи» Сергея Филимонова в связи с обвинениями в незаконном лишении свободы и хулиганстве, заявляет Генеральный штаб ВСУ.
Командир украинского батальона «Волки да Винчи» Сергей Филимонов получил дисциплинарное взыскание по статье о похищении человека, передает РИА «Новости».
По результатам служебного расследования, майора Сергея Филимонова приказом главнокомандующего вооруженных сил Украины решено привлечь к дисциплинарной ответственности.
Наказание связано с инцидентом, произошедшим 1 мая 2026 года в городе Шахтерское Днепропетровской области. Правоохранители задержали трех военнослужащих 108 бригады, которым предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и хулиганстве. Дисциплинарные взыскания также наложены на других военнослужащих указанной части, однако их точное количество не раскрывается.
В мае боевики подразделения «Волки да Винчи» похитили мужчину из магазина в Днепропетровской области.
Украинская полиция задержала троих участников этого нападения.