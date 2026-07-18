Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке

Корецкий задекларировал 15 земельных участков в Константиновке и Дружковке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, передает РИА «Новости».

Общая площадь этих земель, расположенных в Константиновской общине и подконтрольной ВСУ Дружковской общине, составляет около 261,5 тыс. кв. метров.

Согласно декларации за 2025 год, семья Корецкого владеет 21 объектом недвижимости. Помимо участков в Донбассе, жена премьера имеет две территории в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. кв. метров. Также задекларирована квартира в Киеве на 233,9 кв. метра, оформленная на Ульяну Климюк, которую украинские СМИ называют возможной дочерью жены Корецкого.

Финансовые активы нового премьера составляют более 3,44 млн долларов, из которых 1,46 млн хранятся наличными. На счетах в иностранных банках Швейцарии и Испании размещено 17,1 тыс. долларов. Жена Корецкого владеет денежными активами на сумму свыше 609 тыс. долларов. Кроме того, глава кабмина арендует дом в элитном поселке Козин под Киевом.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили Сергея Корецкого на должность главы украинского правительства.

Новый премьер-министр оформил свои автомобили и несколько компаний на супругу.