Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинских мужчин, депортированных из США, по возвращении на Украину передают на фронт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

По информации канала, служба иммиграционного и таможенного надзора США (ICE) депортировала 45 украинцев, которых доставили самолетом в Польшу, а затем переправили к украинской границе. Американские чиновники передали их польским властям, которые сопроводили мужчин через границу, при этом один из пассажиров рассказал, что до пересечения границы мужчины были в наручниках.

Государственная пограничная служба Украины сообщила CNN, что из 45 мужчин 24 были разыскиваемыми для призыва, и их передали полиции, которая отвезла их в военкоматы. Телеканал отмечает, что среди призываемых имеются мужчины даже с тяжелыми формами инвалидности, поскольку ВСУ остро испытывают нехватку бойцов.

В последние месяцы власти Украины усилили мобилизацию на фоне больших потерь на фронте. Как сообщает телеканал, сотрудники военкоматов нередко применяют силу при задержании мужчин, подлежащих призыву, что вызывает протесты среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил о прибытии на Украину через пункт пропуска «Шегини» 50 граждан, депортированных из США.

Политолог Лариса Шеслер заявила о намерении многих депортированных из США мужчин призывного возраста уклониться от участия в боевых действиях.

Французская газета Le Monde сообщила об отъезде части украинцев из США в Европу из-за опасений депортации и возможной мобилизации в ВСУ.