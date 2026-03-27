В Тбилиси призвали к полному разрыву с Украиной
Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили призвал власти прекратить дружбу с Украиной в случае назначения разыскиваемого Тбилиси беглого Генпрокурора Зураба Адеишвили руководителем киевского офиса Интерпола, о чем сообщили украинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это будет не простым кадровым решением, а политической пощечиной Грузии, ее продуманным публичным и циничным оскорблением, – отметил он. – Речь идет об архитекторе кровавого режима (экс-президента) Михаила Саакашвили), одиозной фигуре.
По его словам, в случае назначения Адеишвили Киев пересечет все «красные линии».
Давид Картвелишвили напомнил, что постоянно упрекаемая Украиной Грузия сохраняет формат «односторонней дружбы».
«Однако на такую пощечину необходим принципиальный ответ, – считает аналитик. – Жесткий, системный, чтобы показать готовность к контрмерам на игнорирование твоих интересов».
Эксперт уверен, что назначение Адеишвили главой украинского офиса Интерпола дает Грузии все основания «полностью пересмотреть отношения с Украиной вплоть до прекращения «односторонней дружбы».
«Можно поставить вопрос выдворения посла Украины в качестве ответного демонстративного шага, иначе подобные оскорбления (со стороны Киева) могут повторяться в еще более опасной форме», – заявил член «Силы народа».
Украина дала пристанище многим беглым грузинским политикам, включая экс-президента Михаила Саакашвили.