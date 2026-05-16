Мирошник заявил о массовой отправке неопытных наемников на Украину

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы Украины отправляют на передовую иностранных наемников, не имеющих реального боевого опыта, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник пояснил, что такие меры связаны с серьезными проблемами при призыве местного населения.

«Квалификация становится ниже, сейчас они привлекают много наемников, которые не имеют военного опыта», – подчеркнул дипломат. По его словам, иностранцы отправляются на Украину преимущественно в поисках финансовой выгоды.

Украинская сторона старается затыкать кадровые дыры любыми доступными способами, добавил Мирошник. Он отметил, что среди приезжих часто встречаются люди, далекие от образа профессиональных военных, например, искатели заработка с колумбийских плантаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область.

Президент Колумбии Густаво Петро при этом выступил против участия своих граждан в украинском конфликте.

Вооруженные силы Украины активно вербуют иностранных инструкторов для обучения новобранцев без боевого опыта.