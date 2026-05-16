Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отреагировал анекдотом на результаты замеров пессимизма в США.
Как отмечает компания Pew Research Center, большинство американцев считают лучшие годы страны пройденными. В преддверии 250-летия США почти 60% граждан уверены, что эпоха процветания государства осталась позади, тогда как с оптимизмом в будущее смотрят лишь 40%, говорится в результатах опроса.
Мнения граждан разделились в зависимости от политических предпочтений и уровня доходов. Среди сторонников Демократической партии 64% считают лучшие годы пройденными, тогда как среди республиканцев этот показатель составляет 53%.
При этом самыми пессимистичными оказались афроамериканцы, представители среднего класса и малоимущие.
Опрос проводился в декабре 2025 года.
«Вспоминается старый анекдот, – отметил в связи с этим Лукьянов в своем Telegram-канале.
– Хочу, чтобы у меня всё было!
–А у тебя всё было…».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле доля недовольных своим финансовым положением американцев достигла рекордного за четверть века уровня.
В феврале оптимизм жителей США относительно будущего упал до исторического минимума.
В прошлом году уровень национальной гордости граждан опустился до рекордно низких значений.