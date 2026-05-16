Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США

Tекст: Мария Иванова

Как отмечает компания Pew Research Center, большинство американцев считают лучшие годы страны пройденными. В преддверии 250-летия США почти 60% граждан уверены, что эпоха процветания государства осталась позади, тогда как с оптимизмом в будущее смотрят лишь 40%, говорится в результатах опроса.

Мнения граждан разделились в зависимости от политических предпочтений и уровня доходов. Среди сторонников Демократической партии 64% считают лучшие годы пройденными, тогда как среди республиканцев этот показатель составляет 53%.

При этом самыми пессимистичными оказались афроамериканцы, представители среднего класса и малоимущие.

Опрос проводился в декабре 2025 года.

«Вспоминается старый анекдот, – отметил в связи с этим Лукьянов в своем Telegram-канале.

– Хочу, чтобы у меня всё было!

–А у тебя всё было…».

