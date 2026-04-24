  • Новость часаГазпром решил создать рекордный запас газа на зиму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
    Спецпроект газеты ВЗГЛЯД вышел в финал премии ИРИ
    Мнения
    Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    6 комментариев
    Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    10 комментариев
    24 апреля 2026, 12:41 • Новости дня

    Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые возможности российских беспилотников на оптоволокне в буквальном смысле сводят с ума украинских военнослужащих на линии фронта, рассказали в российских силовых структурах.

    Российские беспилотники, работающие по оптоволоконной связи, внушают настоящий страх украинским военным на передовой, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур рассказал агентству: «Самые обычные FPV-дроны на оптоволокне внушают страх противнику. Они повсюду… такой дрон может часами поджидать жертву, находясь на земле. Осознание того, что каждый твой шаг может привести к такому дрону, буквально сводит солдат ВСУ с ума».

    Собеседник также отметил, что украинские формирования испытывают панику не только из-за беспилотников, но и из-за других видов российского вооружения. По его словам, корректируемые и фугасные авиационные бомбы, которые на Украине прозвали «чугунным ужасом», сейчас активно применяются и способны уничтожать даже бетонные укрепления, что приводит к полной деморализации украинских военных на линии фронта.

    Особое внимание собеседник уделил применению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которую украинские военные прозвали «адской машиной». Он отметил, что при появлении залпа «Солнцепека» украинские силы в панике покидают свои позиции.

    По словам представителя силовых структур, ситуация на фронте меняется ежедневно, а психологическое давление на ВСУ только усиливается. Он подчеркнул, что страх перед российскими вооружениями стал не менее эффективным оружием, чем сами боевые системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новые тяжелые ударные FPV-дроны на оптоволокне «Провод». Британское издание The Times констатировало превосходство России над Украиной в производстве беспилотников. Вооруженные силы массово применили такие аппараты при освобождении Дзержинска.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    Комментарии (2)
    24 апреля 2026, 03:00 • Новости дня
    Макрон назвал санкции ЕС «четким сигналом для России»
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз, одобрив кредит Украине, подтвердил решимость поддерживать Киев, новые санкции против Москвы – это «четкий сигнал для России», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон выразил поддержку решению одобрить кредит, демонстрирующий «решимость и впредь поддерживать Украину». «Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Европейского союза согласовали выделение Киеву кредита на 90 млрд евро. ЕС также официально принял новый пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков заявил о планах Европы компенсировать «эрозию» в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны активно развивают собственную политику безопасности для компенсации «эрозии» Североатлантического альянса, называя Россию своим главным противником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «РФ провозглашена противником Европы. Помимо НАТО Европа сейчас семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности. Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    По его словам, на европейском континенте вновь проводится разделительная линия. В связи с этим Россия должна четко осознавать, с кем имеет дело, сохранять силу и достигать поставленных целей, прежде всего в рамках специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии представили новую военную стратегию, в качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия. Планы Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия демонстрируют явную конфронтацию со стороны Хельсинки, заявил Песков.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Казачья бригада имени Платова уничтожила 11 укрытий с личным составом ВСУ в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лисичанская казачья бригада имени Платова уничтожила военную технику ВСУ в районе села Каленики в Донецкой народной республике.

    В течение апреля на Славянско-Краматорском направлении бойцы бригады ликвидировали 35 дронов, 10 пунктов управления беспилотниками, 11 укрытий с личным составом, восемь складов боевой комплектации, пять полевых складов и четыре антенны управления блиндажа, сообщается на сайте Российского казачества.

    Кроме того, уничтожены четыре блиндажа, два наземных телевизионных ретрансляционных комплекса, терминал Starlink и одна бронемашина.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Беспилотник сбит над Ростовской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Ростовской области сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. 

    Дрон сбили в районе города Каменск-Шахтинский. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось. Информация продолжает уточняться, говорится в сообщении главы региона в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российские военные отразили массированный налет более 40 украинских беспилотников на Ростовскую область.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 23:50 • Новости дня
    Открытое горение на морском терминале в Туапсе ликвидировано

    Tекст: Антон Антонов

    Оперштаб Краснодарского края сообщил о локализации возгорания и ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе.

    В настоящее время работы по полной ликвидации пожара продолжаются. В ликвидации пожара участвуют 276 человек и 77 единиц техники, сообщает оперштаб в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 20 жилых зданий и несколько объектов социальной инфраструктуры в кубанском городе получили серьезные повреждения в результате недавних атак украинских беспилотников.

    Власти сообщили о превышении допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Туапсе после пожара на морском терминале.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Украинские войска повредили школу и детский сад в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атак со стороны вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике пострадали школа и детский сад.

    Детский сад и школа получили повреждения в ДНР из-за действий украинских военных, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердил глава республики Денис Пушилин на своей странице в социальной сети.

    «Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры – в городе Снежное (детский сад) и селе Осыково (школа) Старобешевского муниципального округа», – сообщил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска за сутки осуществили 23 атаки на населенные пункты Донецкой народной республики.

    Обстрел ракетами HIMARS повредил школу и больницу в Макеевке и Волновахе.

    Детский сад в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате удара со стороны ВСУ.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ превратили Мирополье на Сумском направлении в единый укрепленный район

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумском направлении вооруженные силы Украины превратили Мирополье в единый укрепленный район, где каждое каменное строение используется как опорный пункт, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    Штурмовики «Севера» продолжают вести ожесточенные бои, продвигаясь вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах Новой Слободы, Мануховки, Новоивановки, Павловки, Бачевска, Новгород-Северского, Сытного, Краснополья, Новодмитровки и села Кружок.

    «Упорные стрелковые бои продолжаются в Мирополье. Враг превратил это некогда густонаселенное село в единый укрепленный район, где каждое каменное строение используется противником как опорный пункт», – сообщил «Северный Ветер» в Max.

    Военнослужащие ВСУ, отвечающие за оборону Мирополья жалуются на невыплату довольствия.

    В Шосткинском районе ситуация осталась без существенных изменений. Российские артиллеристы и операторы беспилотников продолжили наносить удары по вскрытым ранее позициям ВСУ. В Сумском районе штурмовики «Северян» продвинулись на 20 участках до 500 м за сутки. В Краснопольском районе идут бои у села Таратутино и в Новодмитровке, где «Северяне» за сутки продвинулись на четырех участках до 600 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои и отодвигают ВСУ от государственной границы, атакуя в районах Избицкого, Терновой, Бугаевки, Лозовой, Великого Бурлука, Польной и села Красный Яр. После освобождения российскими силами Ветеринарного ВСУ пытаются выстроить оборону в Казачьей Лопани.

    На Липцовском направлении изменений не произошло. На Волчанском направлении штурмовые отряды «Севера» продвинулись на 12 участках до 900 м, идут ожесточенные бои в селе Бочково, есть продвижение российских сил к селу Лосевка. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 метров, бои продолжаются в районе села Бударка и на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения группировки войск «Север» продолжили создание буферной зоны на харьковском и сумском направлениях, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    ВСУ перебросили наемников в район Волчанска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ для исправления положения на волчанском направлении перебросило туда иностранных наемников, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ перебросило в район Волчанска иностранных наемников для стабилизации ситуации на этом участке фронта, сообщили представители российских силовых структур, передает ТАСС.

    По их данным, бойцы 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, которые работают над укреплениями в районе Циркунов, пишут в соцсетях о том, что командование направило в Волчанский район наемников. «Командование ВСУ перебросило в Волчанский район наемников, которые должны «исправить бедственное положение ВСУ», – пишут солдаты ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске. Киев перебросил значительное число колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта. Значительная группа иностранных наемников оказалась переброшена к линии фронта на южнодонецком направлении.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 06:18 • Новости дня
    Спецназ уничтожил мешавший ротации войск пункт управления дронами ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки «Север» совместно со спецназом «Ахмат» уничтожили пункт управления беспилотниками украинской армии в Харьковской области, который мешал ротации российских военных, сообщил оператор БПЛА с позывным «Газон».

    «Появился расчет оптоволоконных дронов, который нам покоя не давал, было трудновато заезжать на позиции. Выявили «взлетку», мы за ними понаблюдали, движения сначала не выявили», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Разведчики вели наблюдение за объектом на протяжении двух недель. По словам оператора, удар нанесли только после полного подтверждения присутствия украинского расчета на позиции.

    Как только противник вынес беспилотник на стартовую площадку, цель была немедленно ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА у Муромского водохранилища в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 06:21 • Новости дня
    Военные ВСУ избили мужчину и угнали его машину в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) угнали автомобиль вместе с находящейся в нем женщиной, перед этим избив его владельца, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ на территории Сумской области остановили гражданский автомобиль, избили водителя и угнали машину вместе с находившейся в ней женщиной, передает ТАСС.

    Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Белополье, когда автомобиль двигался по грунтовой дороге в сторону административной границы Курской области. По словам Марочко, солдаты ВСУ в грубой форме извлекли мужчину и женщину из машины, после чего избили и покалечили владельца транспорта.

    Эксперт также заявил, что этот случай не является единичным – разведка располагает рядом зафиксированных фактов подобной преступной деятельности украинских силовиков. По его информации, вооруженные формирования Украины регулярно оказывают давление и запугивают местное население в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области массово пожаловались на мародерство со стороны украинских солдат.

    Из-за нехватки военной техники бойцы ВСУ регулярно отбирают автомобили у мирного населения.

     Очевидцы из освобожденных сел региона рассказали о случаях насилия и грабежей.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 09:20 • Новости дня
    В Курской области сбили 24 вражеских беспилотника за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины пять раз обстреляли приграничные районы Курской области из артиллерии за прошедшие сутки, в регионе сбито 24 вражеских беспилотника, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    В Курской области за прошедшие сутки сбито 24 беспилотника противника разных типов, сообщил Хинштейн в Mах.

    По данным сводки, обстрелы с применением артиллерии зафиксированы пять раз по отселенным районам региона. Кроме того, один беспилотник атаковал территорию области, сбросив взрывные устройства.

    В результате атаки, произошедшей на автодороге Рыльск-Курск в районе поворота на деревню Покровское, полностью уничтожен легковой автомобиль. Жертв и пострадавших в ходе этих происшествий не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля украинские войска 39 раз обстреляли приграничные районы Курской области из артиллерии. Днем ранее средства противовоздушной обороны перехватили 85 вражеских беспилотников над территорией региона. В марте из-за атаки дрона на трассе в Рыльском районе пострадала молодая девушка.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    В МИД заявили о нежелании Киева и Европы урегулировать конфликт на Украине

    В МИД заявили о нежелании Киева и Европы урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД отмечает отсутствие инициатив Киева и Европы по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и отсутствие предложений по мирному урегулированию, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Москва не наблюдает со стороны Киева и европейских стран действий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он отметил, с точки зрения России «окно возможностей – это достижение реальных подходов, реальной ситуации, при которой можно завершить конфликт в виде политико-дипломатического пути».

    «Пока ни со стороны Украины, ни со стороны Европы никаких подобных действий мы не видим», – заявил дипломат.

    Он также акцентировал, что европейские страны ни разу не предлагали варианта мирного урегулирования конфликта.

    Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков заявил об отсутствии у Брюсселя реальных планов урегулирования украинского конфликта.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил нежелание Европы играть конструктивную роль в разрешении кризиса.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Танкисты Южной группы войск уничтожили бронетехнику и бойцов ВСУ в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты Южной группировки на Константиновском направлении уничтожили технику ВСУ и живую силу, воспользовавшись грубой ошибкой противника, рассказал командир танка с позывным «Пуля».

    «Пуля» рассказал, что танкисты Южной группировки уничтожили технику и живую силу ВСУ на Константиновском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские военные допустили серьезную ошибку, попытавшись быстро занять позиции сразу на нескольких бронемашинах.

    По словам командира, информация о передвижении противника была получена от операторов беспилотников. «Нам передали координаты, мы уже отходили, но развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав», – рассказал «Пуля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили бронемашину Hummer и пикап противника в районе Константиновки. Подразделения Вооруженных сил России ликвидировали на этом участке фронта наземный транспортный робототехнический комплекс. Операторы ударных беспилотников поразили два вражеских минометных расчета точными ударами дронов-камикадзе.

    Комментарии (0)
    24 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал гуманитарный конвой Севастополя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села, сообщила команда миссии.

    Автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, доставлявший продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села, был атакован вражеским беспилотником, передают «Вести».

    В результате атаки пострадали двое из четырех членов экипажа. Как отмечается в сообщении команды миссии, водитель Василий, обладающий знаниями в области тактической медицины, оказал пострадавшим всю необходимую экстренную помощь прямо на месте происшествия. После этого раненых эвакуировали в полевой медицинский госпиталь.

    По данным миссии, пострадавшая женщина была выписана на долечивание домой, а мужчина пока остается в госпитале. Поврежденный автомобиль гуманитарной миссии ожидает восстановление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле осколки сбитого беспилотника повредили пассажирский автобус в Севастополе. В марте в Запорожской области от удара дрона пострадали трое волонтеров гуманитарной миссии. В том же месяце из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь погиб один местный житель.

    Комментарии (0)
    Главное
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации