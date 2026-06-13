Журналист: Камболов способен вывести Южную Осетию на новый уровень

Журналист Сосранова: Камболов способен вывести Южную Осетию на новый уровень

Tекст: Валерия Крутова

«Марат Камболов для жителей Северной Осетии – человек, которому доверяют безоговорочно. Он умеет слышать каждого – независимо от статуса и возраста, а его доброта не знает границ. Общение с ним – это настоящее чудо: он находит нужные слова и подход к любому», – сказала Жанна Сосранова, журналист ВГТРК «Алания», соседка Камболова.

Она добавила, что такой характер, как у нынешнего премьера, не формируется за один день и не на пустом месте. «Камболов рано потерял отца и вырос в большой многодетной семье – именно это окружение, по мнению знающих его людей, заложило фундамент его личности. Доброта, честность, любовь к Родине и уважение к каждому человеку рядом – все это идет оттуда, из детства», – продолжила Сосранова.

Собеседница подчеркнула, что путь из маленького Хазнидона до нынешних высот – невероятное достижение по меркам региона. «Мало кто из уроженцев этих мест достигал подобного. Это история о том, что настоящий успех невозможен без человечности: ум и трудолюбие открыли ему дорогу, но именно открытость и порядочность снискали ему то доверие людей, которое невозможно купить или занять», – добавила она.

Отдельно она упомянула, что особое место в деятельности Камболова занимает память о тех, кто отдал жизнь за Родину. «Девять лет назад он инициировал установку монумента в честь матерей, не дождавшихся детей с фронта. И с тех пор ежегодно за собственные средства он организует памятные мероприятия, в которых участвует вся республика», – сказала Сосранова.

В заключение собеседница назвала Камболова лидером в истинном смысле этого слова. «Он прекрасный управленец, умеет выстраивать работу, обладает заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. Он ведет за собой людей, показывая им личный пример и давая добрые наставления. Именно такие профессионалы способны вывести республику на новый уровень», – заключила она.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства после отставки премьера Дзамболата Тадтаева, пишет Росбалт. Как отмечает издание, в республику приходит тяжеловес российского госуправления для наведения порядка.

Марат Камболов родился в 1965 году в селе Хазнидон Ирафского района Северной Осетии и прошел долгий путь в российских федеральных структурах. В 2010 году он был назначен заместителем министра образования и науки России, а в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.

С 2021 по 2025 год он возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», один из ведущих научных центров страны. Он является кандидатом юридических наук, награжден орденом Дружбы и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а его сильной стороной называют высокие компетенции в государственном управлении и стратегическом планировании.

Смена руководства кабмина происходит в непростой для республики момент. Перед новым премьером будет поставлена задача обеспечить реализацию договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией, подписанного 9 мая 2026 года Владимиром Путиным и Аланом Гаглоевым. Речь идет о реальных изменениях в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.