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Журналист: Камболов способен вывести Южную Осетию на новый уровень
Журналист Сосранова: Камболов способен вывести Южную Осетию на новый уровень
Кандидат на пост главы правительства Южной Осетии Марат Камболов прекрасный управленец, добившийся успеха умом и трудолюбием. А своей открытостью и порядочностью он завоевал доверие жителей республики, рассказала газете ВЗГЛЯД журналист Жанна Сосранова из Цхинвала. Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Камболова на пост председателя правительства республики.
«Марат Камболов для жителей Северной Осетии – человек, которому доверяют безоговорочно. Он умеет слышать каждого – независимо от статуса и возраста, а его доброта не знает границ. Общение с ним – это настоящее чудо: он находит нужные слова и подход к любому», – сказала Жанна Сосранова, журналист ВГТРК «Алания», соседка Камболова.
Она добавила, что такой характер, как у нынешнего премьера, не формируется за один день и не на пустом месте. «Камболов рано потерял отца и вырос в большой многодетной семье – именно это окружение, по мнению знающих его людей, заложило фундамент его личности. Доброта, честность, любовь к Родине и уважение к каждому человеку рядом – все это идет оттуда, из детства», – продолжила Сосранова.
Собеседница подчеркнула, что путь из маленького Хазнидона до нынешних высот – невероятное достижение по меркам региона. «Мало кто из уроженцев этих мест достигал подобного. Это история о том, что настоящий успех невозможен без человечности: ум и трудолюбие открыли ему дорогу, но именно открытость и порядочность снискали ему то доверие людей, которое невозможно купить или занять», – добавила она.
Отдельно она упомянула, что особое место в деятельности Камболова занимает память о тех, кто отдал жизнь за Родину. «Девять лет назад он инициировал установку монумента в честь матерей, не дождавшихся детей с фронта. И с тех пор ежегодно за собственные средства он организует памятные мероприятия, в которых участвует вся республика», – сказала Сосранова.
В заключение собеседница назвала Камболова лидером в истинном смысле этого слова. «Он прекрасный управленец, умеет выстраивать работу, обладает заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. Он ведет за собой людей, показывая им личный пример и давая добрые наставления. Именно такие профессионалы способны вывести республику на новый уровень», – заключила она.
Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев представил парламенту кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства после отставки премьера Дзамболата Тадтаева, пишет Росбалт. Как отмечает издание, в республику приходит тяжеловес российского госуправления для наведения порядка.
Марат Камболов родился в 1965 году в селе Хазнидон Ирафского района Северной Осетии и прошел долгий путь в российских федеральных структурах. В 2010 году он был назначен заместителем министра образования и науки России, а в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ.
С 2021 по 2025 год он возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», один из ведущих научных центров страны. Он является кандидатом юридических наук, награжден орденом Дружбы и орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а его сильной стороной называют высокие компетенции в государственном управлении и стратегическом планировании.
Смена руководства кабмина происходит в непростой для республики момент. Перед новым премьером будет поставлена задача обеспечить реализацию договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией, подписанного 9 мая 2026 года Владимиром Путиным и Аланом Гаглоевым. Речь идет о реальных изменениях в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.