Росавиация ввела ограничения в аэропорту Краснодара

Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

Политолог Корнилов: США устроили демарш Франции в Совбезе ООН из-за Израиля

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж – один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег», ­– считает политолог Владимир Корнилов.

По его словам, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем объясняется еще и тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.

«Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека», – заметил собеседник.

По его мнению, нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия. «Краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран – довольно распространенная практика на заседаниях ООН. Это способ выражения своей позиции», – напомнил Корнилов.

Собеседник отметил: любое оскорбительное заявление главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона имеет гораздо больший международный общественно-политический резонанс, чем нынешний демарш в Совбезе ООН.

Ранее дипломаты постпредства США при ООН покинули зал заседаний Совбеза во время выступления Франции, передает ТАСС. Поводом послужил скандал, начавшийся в минувшую пятницу после голосования в Генассамблее ООН по продлению полномочий верховного комиссара по правам человека.

Франция и еще 143 государства поддержали продолжение работы Фолькера Тюрка на этом посту. США, Россия, Израиль, КНДР и еще шесть стран выступили против, 13 воздержались. В итоге мандат Тюрка был продлен на четыре года.

После произошедшего французское представительство в ООН в Женеве обвинило Вашингтон в утрате статуса «маяка в вопросе прав человека». В ответ постпред США Майк Уолтц обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека». Его заместитель Дэн Негреа посоветовал Парижу не изображать «праведный гнев» и не «читать нотации».

Отсутствие консенсуса в этом вопросе говорит о дискредитации Тюрком высокого звания комиссара по правам человека и утрате доверия к нему со стороны многих государств, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Ваша неспособность объективно, беспристрастно и добросовестно подходить к выполнению своих полномочий становится все более очевидна международному сообществу», – приводит РИА «Новости» заявление российского дипломата, обращенное к Тюрку.

Дипломат также указал на то, что комиссар не осудил удары Киева по мирному населению, произошедшие 24 июля в Кирове и в Запорожской области. Месяцем ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова докладывала президенту Владимиру Путину об ответе Тюрка на обращение об ударе ВСУ по Старобельску.