Граждане Румынии получили тюремные сроки за взлом 449 британских домов

Tекст: Ольга Иванова

Четверо граждан Румынии были осуждены в Британии за масштабную серию квартирных краж, передает РИА «Новости». По данным румынского издания Adevarul, преступники взломали 449 домов, причинив ущерб на сумму в один миллион фунтов стерлингов.

«Четверо граждан Румынии были осуждены в Великобритании за взлом 449 новых домов и причинение ущерба на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов. Мужчины совершали кражи со взломом в десяти графствах Великобритании, они выбирали новые жилые комплексы, где дома были близки к завершению строительства или должны были быть переданы покупателям», – отмечает газета.

В ходе расследования выяснилось, что целью воров становились здания, уже оснащенные современными системами и техникой. Преступники выносили котлы, тепловые насосы, бытовые приборы и прочее имущество. Серия краж продолжалась с января по октябрь 2025 года. После ареста все обвиняемые признали вину и получили от трех лет и 10 месяцев до четырех лет и 10 месяцев тюремного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году британская полиция не смогла раскрыть 92% краж со взломом.

В июне британские присяжные признали гражданина Румынии виновным в поджоге имущества премьер-министра.

Суд Лондона приговорил этого мужчину к двум годам тюремного заключения.