Полиция Британии не сумела раскрыть 92% краж со взломом
Расследование выявило, что в 2025 году подавляющее большинство краж со взломом в Британии остались нераскрытыми, а многие дела были закрыты за считаные недели.
Как передает Sun, расследование показало, что полиция Британии не смогла раскрыть 92% краж со взломом в 2025 году.
Всего за год было завершено расследование примерно 185 тысяч преступлений такого рода, из которых 143 тысячи были закрыты без установления подозреваемых.
В еще 27,5 тысячах случаев подозреваемый был установлен, однако привлечь его к ответственности не удалось.
Издание уточняет, что реальное число нераскрытых дел может быть выше, так как расследование еще около 45 тысяч краж продолжается и большинство из них, вероятно, также будут закрыты безрезультатно.
Журналисты отмечают, что в половине случаев, когда полиция не находила подозреваемых, расследование прекращалось уже в тот же месяц, когда открывалось дело. Таким образом, примерно 70 тысяч дел длились всего несколько недель.
Худшая ситуация сложилась в районе Колиндейл на севере Лондона, где не была раскрыта ни одна из 131 зафиксированной кражи. В столице сосредоточены семь из десяти районов с наибольшим числом краж без единого пойманного преступника.
Одним из самых проблемных регионов стал Лидс, где в четырех округах из 4,4 тысячи краж раскрыли только 248.
Бывший детектив столичной полиции Питер Блексли в беседе с изданием заявил: «Во многом кража со взломом декриминализирована. Я мог бы бросить свою работу и стать взломщиком, потому что сейчас вас вряд ли поймают, и это может быть очень прибыльным делом… Теперь полиция спрашивает потерпевших, знают ли они, кто это сделал, или есть ли у них записи с камер видеонаблюдения, и если ответ отрицательный, они просто закрывают дело».
