В порту Мариуполя решено создать пункт пропуска международных грузов

Tекст: Вера Басилая

В морском порту Мариуполя будет организован постоянный грузовой пункт пропуска через границу России, передает РИА «Новости». Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Порт Мариуполя – крупнейший и самый глубоководный в Азовском регионе, его причальная линия составляет 3,9 километра, и он способен принимать суда на 12 грузовых причалах. После завершения дноуглубительных работ в порту смогут принимать универсальные суда, сухогрузы и контейнеровозы водоизмещением до 25 тыс. тонн.

Главными направлениями грузоперевозок остаются зерновые, уголь, аглоруда и упакованные грузы. Наиболее освоенные маршруты проходят в Турцию, страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Как подчеркнули в кабмине, решение даст возможность развивать портовую и другую инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли и будет способствовать раскрытию экономического потенциала ДНР.

Минтранс заявил о планах открыть аэропорт в Мариуполе к 2030 году.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что обход Мариуполя протяженностью 26 км, который станет частью Азовского кольца, планируют завершить через полтора-два года, что ускорит развитие транспортной инфраструктуры региона.