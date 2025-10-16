Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя
Хуснуллин: Обход Мариуполя построят досрочно за два года
Обход Мариуполя протяженностью 26 км, который станет частью Азовского кольца, планируют завершить через полтора-два года, что ускорит развитие транспортной инфраструктуры региона, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Строительство обхода Мариуполя, входящего в транспортное Азовское кольцо, ведется с опережением графика, передает ТАСС.
Хуснуллин заявил, что работы завершатся в течение полутора-двух лет, несмотря на сложность участка и наличие нескольких крупных развязок.
«Это 26 км – это большой достаточно участок с несколькими сложными развязками, но это даст большой толчок для развития и города, и всего транспорта вдоль Азовского моря», – сказал он.
Строительство обхода Мариуполя призвано разгрузить центр города и улучшить транспортную доступность вдоль побережья Азовского моря. Ожидается, что новая дорога станет важной частью инфраструктуры региона и поспособствует экономическому росту.
Хуснуллин расказал также, что с 2022 года в регионах Донбасса и Новороссии построено и реконструировано более 6,4 тыс. км дорог. В текущем году планы по строительству и ремонту автомобильных дорог в регионе были перевыполнены, а финансирование увеличено еще на 20 млрд рублей для ускорения реализации проектов 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марат Хуснуллин заявил о росте темпов ремонта дорог на 21%. Строительство автодороги вокруг Азовского моря обошлось в 500–600 млрд рублей. Новый генеральный план Мариуполя превратит город в важнейший центр региона.