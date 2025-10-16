Власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя

Хуснуллин: Обход Мариуполя построят досрочно за два года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Строительство обхода Мариуполя, входящего в транспортное Азовское кольцо, ведется с опережением графика, передает ТАСС.

Хуснуллин заявил, что работы завершатся в течение полутора-двух лет, несмотря на сложность участка и наличие нескольких крупных развязок.

«Это 26 км – это большой достаточно участок с несколькими сложными развязками, но это даст большой толчок для развития и города, и всего транспорта вдоль Азовского моря», – сказал он.

Строительство обхода Мариуполя призвано разгрузить центр города и улучшить транспортную доступность вдоль побережья Азовского моря. Ожидается, что новая дорога станет важной частью инфраструктуры региона и поспособствует экономическому росту.

Хуснуллин расказал также, что с 2022 года в регионах Донбасса и Новороссии построено и реконструировано более 6,4 тыс. км дорог. В текущем году планы по строительству и ремонту автомобильных дорог в регионе были перевыполнены, а финансирование увеличено еще на 20 млрд рублей для ускорения реализации проектов 2026 года.

