Хуснуллин: Автодорога вокруг Азовского моря потребовала 500-600 млрд рублей

Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физкультуре и спорту Республики Алтай

Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай

После завершения обучения на первом модуле программы он, как и остальные участники, прошел стажировку, причем наставником Суразова стал избранный глава Республики Алтай Андрей Турчак. Во время стажировки Суразов и получил назначение, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Сам он рассказал, что программа «Время героев» полностью поменяла его жизнь. «Буквально несколько месяцев назад я находился в окопе, выполнял боевые задачи, а сейчас работаю в правительстве региона, приношу пользу республике. Я провожу мероприятия спортивной направленности: соревнования по самбо, День физкультурника, масштабное мероприятие «Пара-Алтай», было много встреч с жителями региона. За этот месяц я проехал больше 15 тыс. километров, побывал во всех районах республики. Сейчас у меня появилась возможность посетить каждый населенный пункт, вникнуть в проблемы людей, пообщаться и сделать для них много полезного. Именно программа «Время героев» дала мне возможность самореализоваться, приносить пользу», – отметил он.

Суразов рассказал, что еще до распределения наставников среди участников программы попасть хотел именно к Турчаку, тогда еще секретарю Генсовета партии «Единая Россия». Как раз вскоре после начала обучения Турчак был назначен врио главы Республики Алтай – родного региона Александра Суразова, в результате наставничество началось во время образовательного модуля и продолжилось в период стажировки.

Александр Суразов родился в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтая в 1998 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал мотострелковым и противотанковым взводами. С 2023 года занимал должность начальника штаба – замкомандира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени, медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

В мае 2024- го после прохождения отборочного этапа стал участником программы «Время героев».