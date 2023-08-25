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    25 августа 2023, 17:50

    Новым территориям России поможет Азовское кольцо

    Эксперты оценили перспективы строительства дорог вокруг Азовского моря

    Новым территориям России поможет Азовское кольцо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Волкова

    В Херсонской области выступили с предложением о строительстве новой дороги на Арабатской стрелке, которая свяжет регион с Крымским полуостровом. А в правительстве анонсировали строительство Азовского кольца. В чем заключается суть этих проектов и чем они помогут южным регионам России?

    Накануне врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил связать регион с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку. Телеканал «Вести Крым» отмечает, что дорожный путь по стрелке уже есть, но состояние дороги нужно улучшить.

    Сальдо также сообщил, что на Арабатской стрелке завершается строительство административных зданий, передает ТАСС. Напомним, в декабре прошлого года было анонсировано строительство в Херсонской области нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки.

    Развитие инфраструктуры в районе сухопутного коридора в Крым остается насущным вопросом, причем как в интересах гражданского населения, так и в части решения военных задач. Автомобильный поток на данном направлении очень интенсивный. В условиях регулярных попыток ВСУ нанести удары по Крымскому мосту роль дорог на суше возрастает в разы.

    В июле в сервисе «Яндекс.Карты» появилась возможность прокладывать автомобильный маршрут между Крымом и материковой частью России через новые регионы. Но противник не оставляет попыток разрушить сухопутный коридор.

    Так, в начале августа в результате удара ВСУ на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом образовались три пробоины. Тогда Сальдо отмечал, что по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, по большей части им пользуются местные жители и туристы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России защитить сухопутный коридор.

    Вместе с тем военные реалии не отменяют позиции российского руководства о необходимости инфраструктурного развития новых регионов и их связи с другими частями страны. Основные задачи здесь – улучшение жизни людей и развитие туристической привлекательности. В пятницу вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тыс. км будет построено в течение пяти лет.

    По его словам, сперва будут расширены уже существующие дороги, после этого сделаны подъезды непосредственно к морю. В пятилетнюю программу строительства будет включено развитие дорог как на новых территориях, так и в Крыму и Ростовской области. Он уточнил, что кольцо пройдет через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегая по крымскому побережью и замыкаясь в Ростовской области.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, строительство дороги на Арабатской стрелке отвечает интересам людей, государства, армии и бизнеса. Так, эта магистраль может стать одной из частей Азовского кольца, развивая туристическую привлекательность в этой местности. Кроме того, она, безусловно, увеличит пропускную способность и разгрузит другие маршруты сухопутного коридора в Крым.

    «Сегодня Крым соединяется с Херсонской областью двумя дорогами. Одна из них идет через Армянск и Красноперекопск, другая через Чонгар. По этим артериям снабжается и сам полуостров, и южная группировка наших войск в зоне СВО», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Ввиду такой высокой интенсивности движения на данном направлении строительство дороги через Арабатскую стрелку позволит разгрузить существующие дороги. Кроме того, этот маршрут будет находиться поодаль от линии боевого соприкосновения, что сделает его относительно безопасным», – отметила она.

    «Выгодным фактором при строительстве новой дороги станет и то, что на Арабатской стрелке устойчивая ракушечная почва. Раньше там уже была дорога, со временем пришедшая в негодность. По стрелке идет газопровод из Крыма в Геническ. Таким образом, проект, заявленный врио губернатора, вполне реалистичен и может быть выполнен в относительно короткие сроки», – полагает собеседница.

    «Дополнительная связь Крыма с материком значительно улучшит логистику в южных регионах России, облегчит перемещение для жителей этих территорий и путешественников, – считает Шеслер. – Нет сомнений в том, что маршрут станет востребованным».

    «Новая дорога между Крымом и Херсонской областью нужна была давно. Единственная причина, по которой ее не построили раньше, это тот факт, что полуостров вошел в состав России намного раньше Херсонщины. Украинское же государство не уделяло должного внимания этому вопросу», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Геническ сейчас является административным центром нового региона, и магистраль по Арабатской стрелке – кратчайший путь туда. В настоящее время на стрелке есть кое-какая инфраструктура, но старая дорога в плохом состоянии и ее пропускной способности недостаточно. Приведение ее в нормативное состояние существенно улучшит сообщение между территориями», – отметил он.

    «Кроме того, российские власти запланировали создание автодорожного кольца вокруг Азовского моря. Получается, что новый маршрут станет западным участком Азовского кольца. Это будет значительным вкладом в развитие Азово-Черноморского туристического кластера», – полагает эксперт.

    «Чем больше автодорог появится в этой части России, тем лучше можно обеспечивать снабжением и сами регионы, и нашу военную группировку в зоне СВО. То есть новой транспортной артерии будет радо гражданское население, туристы и местные жители, а также российские военные»,

    – считает собеседник. «Дорога позволит сократить время перевозки товаров и снизить издержки за счет качества нового полотна. И для развития свободной экономической зоны новая дорога станет достойным подспорьем», – отметил Лизан.

    «Что касается интересов государства в этом проекте, то он поможет решить одну из важных на сегодняшний день задач – интеграцию новых регионов. Кроме того, строительство современных дорог – это для России сейчас приоритет, который даст мультипликационный эффект: и промышленность загрузит заказами, и условия жизни людей улучшит», – подчеркнул он.

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