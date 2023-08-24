США вмешиваются в украинское наступление

В США решили назвать главного виновника провала украинского «контрнаступа»

Tекст: Алексей Нечаев,

Андрей Резчиков

ВСУ в ходе контрнаступления поровну разделили свои силы на южном и восточном направлениях, однако в США не согласны с такой тактикой. Об этом пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. В результате значительные силы ВСУ расположены в районе Артемовска и других городов Донбасса, а не вблизи Мелитополя и Бердянска, которые являются куда более важными со стратегической точки зрения.

В итоге американские специалисты посоветовали Украине сконцентрироваться на продвижении к Мелитополю и на прорыве российских минных полей, даже если украинцы потеряют при этом больше солдат и техники. «Только смена тактики и резкие шаги могут изменить темп контрнаступления», – подчеркивает один из чиновников на условиях анонимности.

NYT приводит другие детали того, как действия ВСУ выглядят в глазах НАТО. В частности, еще 10 августа состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, его британского коллеги адмирала Тони Радакина и главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, в ходе которой они убеждали главкома ВСУ Валерия Залужного сосредоточить силы на одном участке фронта. Залужный якобы согласился.

«Согласно американской военной доктрине, основные усилия и ресурсы должны быть направлены на одно направление, а на других участках фронта необходимо оставлять лишь вспомогательные силы, чтобы обезопасить себя от прорыва и рассредоточить силы противника», – добавляют авторы NYT. Однако Украина этой тактикой не пользуется, уверяют они.

«Постоянное внимание Украины к Артемовску, где уже развернулось одно из самых кровавых сражений конфликта, ставит в тупик американскую разведку и военных чиновников. Украина вложила огромные ресурсы в защиту Донбасса, и президент Владимир Зеленский не хочет создавать впечатление, будто он отказывается от попыток вернуть утраченные территории. Но американские чиновники считают, что политика должна отойти на второй план хотя бы временно, уступив место военной стратегии», – подчеркивается в материале.

Следующая проблема ВСУ – грядущая осень и дождливая погода: если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. И еще большая проблема, отмечают в NYT, касается того, что ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября.

Параллельно с этим критика в адрес ВСУ появилась и на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ). «По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», – цитирует WSJ слова одного из украинских военных.

На эти публикации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который в среду отверг идею переброски войск с востока на юг. По его словам, на востоке находится «приблизительно 200 тыс. российских военных». «Пара дней, и (русские возьмут) Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», – сказал Зеленский.

Однако проблема в том, среди этих «аналитиков», если верить данным The New York Times, фигурируют фамилии Милли, Радакина и Каволи, то есть ведущих военных НАТО. По мнению экспертов, такая дерзость Зеленского может сыграть с ним злую шутку, потому что Запад не станет брать на себя ответственность за провал контрнаступления ВСУ, даже если именно Запад в этом и виновен.

«Вся украинская армия находится под прямым управлением США. То, что пишет NYT – это нонсенс. Всю операцию готовили в штабах НАТО. И недавнее совещание с участием Милли и Залужного говорит о том, что никакой самодеятельности со стороны ВСУ не было и быть не могло», – указывает военный эксперт Алексей Леонков.

Подобные статьи в западной прессе – это попытка Вашингтона дистанцироваться от провала украинского «контрнаступа», считает эксперт. «В течение лета ВСУ долбились в одни и те же места, теряя личный состав и бронетехнику. Это результат выполнения установки американского командования. Они хотели сковать наши силы в Донбассе и Харьковской области, осуществив прорыв на юге, чтобы перерезать сухопутный коридор с Крымом, – напомнил Леонков. –

Но план провалился, потому что мы переиграли противника».

Военный эксперт Михаил Онуфриенко согласен, что ВСУ в точности выполняли приказы США о начале контрнаступления на Запорожском направлении. Поэтому «американцы сейчас делают вид, что в Киеве их не послушали, и пытаются возложить все свои провалы на украинское командование, создавая информационный шум».

«А то, что сейчас происходит в Донбассе, в районе Артемовска, под Купянском – это вынужденные меры. ВСУ перебрасывают туда подкрепления, чтобы помешать нашему наступлению. Российские войска начали двигаться вперед, создали военный плацдарм на правом берегу реки Жеребец севернее Макеевки, вышли к селу Синьковка, навязали боевые действия. Если бы туда не перебрасывались резервы ВСУ, сейчас бы бои шли за Купянск», – считает Онуфриенко.

«Запад действительно пытается замять свою вину за провал контрнаступления. Да, иногда Залужный пытается уйти от стандартов НАТО, но ввиду дефицита техники его планы также невозможно реализовать. Поэтому попытки реанимировать контрнаступление пока не имеют успеха», – добавляет Анатолий Матвийчук, полковник в отставке, военный эксперт.

По словам Леонкова, сейчас у ВСУ нет возможностей сформировать новый ударный кулак. Да и предыдущий кулак, который состоял из почти 12 бригад, со своими задачами не справился и не смог толком дойти до первой линии обороны ВС России. «Украинская армия не смогла реализовать план, который придумали в НАТО. У них нет для этого ни вооружений, ни квалифицированного личного состава», – подчеркивает эксперт.

Если же ВСУ все-таки сократят свои группировки войск в Донбассе, встав там в глухую оборону, то им не удастся перебросить необходимое количество войск на юг и добиться результата. Более того, они больше не смогут контролировать всю линию боевого соприкосновения и возникшими брешами обязательно воспользуется Российская армия.

«Эшелонированная оборона построена нашими войсками потому, что на отдельных участках противник мог иметь шестикратное преимущество в живой силе и бронетехнике. Если ВСУ начнут перебрасывать на юг наиболее дееспособные воинские подразделения, то им, возможно, не удастся удержать глухую оборону по всей линии боевого соприкосновения. Уже сейчас линия их обороны проламывается в районе Купянска», – указывает Леонков.

Онуфриенко убежден, что если ВСУ начнут перебрасывать свои силы из Донбасса на Запорожский фронт, то «мы начнем бои за Купянск и выйдем к Осколу – а это означает тактическое окружение Северска». «Кроме того, тактика и стратегия ВСУ не менялись, в их действиях нет ничего нового. Если они не смогут перебросить войска, то им придется отступать», – полагает эксперт. Кроме того, как считает Леонков,

тактика ВСУ по использованию малых мобильных групп не оправдала себя.

«То, что у них получилось осенью прошлого года в Харьковской области – скорее исключение из правил. У нас тогда не было сплошной эшелонированной обороны, достаточного количества воинских подразделений и неограниченного количества боеприпасов. Не было четкого слаженного взаимодействия между воинскими подразделениями. Именно этим и воспользовался противник», – говорит эксперт.

Когда ВСУ атаковали харьковский участок, они даже не рассчитывали на такой результат, просто так получилось, что целые участки местности не имели прикрытия. «Это был их единственный успех, который они не смогли повторить в ходе контрнаступления. У блока НАТО нет решений на тему того, как взломать нашу линию обороны. Во всяком случае, пока нет. И для нас это большой плюс, которым мы должны воспользоваться», – резюмировал Леонков.