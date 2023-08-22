Российская авиация подтвердила свое господство над Черным морем

Военные эксперты: Самолеты позволяют эффективнее контролировать акваторию Черного моря

Tекст: Евгений Поздняков

В ночь на вторник стало известно о том, что истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России. Катер был поражен в районе газодобывающих установок РФ.

Позже ВКС нанесли удар по быстроходному военному катеру Willard Sea Force с десантной группой ВСУ на борту. Об этом также сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что судно американского производства было уничтожено около 11.00 мск в районе острова Змеиный.

Напомним, еще 30 января 2015 года США по программе материально-технической помощи передали Украине пять быстроходных надувных моторных лодок типа Willard Sea Force 730 и Sea Force 11M. В 2021 году была еще одна схожая поставка скоростных катеров Willard. Вероятно, десантная группа противника использовала одну из этих моделей в качестве средства передвижения.

Возникает вопрос: с какой целью десантная группа ВСУ пыталась добраться до острова Змеиный? Как отмечает Telegram-канала «Милитарист», речь может идти о формировании радиоразведки для взрывающихся катеров и БПЛА. «Когда этот инцидент сочетается с увеличением числа разведывательных полетов самолетов и БЛА НАТО, риск нападения на российские базы и флот в регионе возрастает еще больше», – подчеркивает автор.



При этом небольшие катера являются крайне сложной целью для поражения, поэтому ВКС РФ сделали серьезный шаг в усилении контроля над акваторией Черного моря.

Как отмечают авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», сообщения Минобороны указывают на три важнейших аспекта: «Первый: кто владеет воздухом, тот хозяин и на воде. Море контролирует тот, кто контролирует воздушное пространство над ним. Украинские безэкипажные катера могут доставить беспокойство Черноморскому флоту, однако не способны бросить ему настоящий вызов. Сделать эта могла бы только украинская авиация, однако ее едва хватает для действий на суше. Она не может даже прикрыть действия своих катеров».

«Второй: Россия как минимум частично решила важнейшую проблему освещения обстановки и целеуказания на Черном море. Иначе было бы невозможно обнаружить в море – тем более ночном – столь небольшой объект, как разведывательный катер. Навести Су-30СМ на цель с тем, чтобы экипаж мог пустить противокорабельную ракету Х-31, было уже делом техники», – добавляют авторы.





«Третий. Россия успешно справляется с охраной ключевых инфраструктурных объектов, находящихся в непосредственной близости от украинского побережья – буровых установок, предназначенных для добычи газа с подводных месторождений к западу от Крыма», – заключают аналитики.

«В целом, для уничтожения катеров применение авиации достаточно эффективно. Во-первых, самолеты перемещаются значительно быстрее судов и за короткое время могут обследовать большие площади. Однако их радиолокационные станции (РЛС) не в полной мере предназначены для обнаружения малых целей», – сказал капитан III ранга запаса Максим Климов.

«При этом при наличии точных координат и параметров цели ее уничтожение не составляет большого труда. Полагаю, что использование истребителя Су-30СМ в данной ситуации скорее вынужденное решение. Наиболее целесообразным было бы применение вертолетов или патрульных самолетов, например Ил-38», – рассуждает собеседник.

«Вместе с тем авиация Черноморского флота достаточно хорошо оснащена. Мы видим, что технические средства позволяют точно проводить стрельбу. И при грамотном использовании имеющегося оборудования, а также дооснащении новыми видами техники угроза украинских малых катеров может быть сведена к минимуму», – добавил Климов.

«Что касается второго эпизода – с участием десанта ВСУ у острова Змеиный, то их цель проста и очевидна: отсюда удобнее контролировать перемещение российских кораблей, равно как и управлять запуском дронов и безэкипажных катеров», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Закрепление противника на острове серьезно бы расширило его тактические возможности.

В последние недели четко наметился тренд – постепенный рост военной активности в акватории Черного моря. В принципе, сегодняшние события показывают, что руководство ВС РФ сумело правильно оценить ситуацию и принять необходимые меры для поддержания безопасности в регионе», – подчеркивает эксперт.

«Мы усилили авиационный контроль над водой, еще раз продемонстрировав неплохую адаптивность в рамках СВО. Кроме того, бороться с катерами силами самолетов выгодно сразу по нескольким причинам. Во-первых, благодаря хорошим показателям маневренности, истребители быстро и точно способны уничтожить необходимое судно», – отмечает собеседник.

«Во-вторых, с помощью авиации можно получить больше разведывательных данных о местоположении противника, что позволит поразить его в кратчайшие сроки. В целом совместная работа кораблей и самолетов по выявлению объектов ВСУ в Черном море – единственный способ обезопасить эту акваторию», – резюмирует Козюлин.

Обращает на себя внимание и способ уничтожения катера. «То, что летчики использовали пушку – это уникальная ситуация.

Уничтожение цели говорит о том, что наши летчики были подготовлены ко всем условиям и ко всем возможным оперативно-тактическим задачам. Работали летчики первого класса», – отмечает Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

Дополнительная сложность стрельбы из пушки заключалась в том, что цель находилась в море. «Над водой есть особенности эксплуатации высотомеров, прицелов, потому что поверхность неравномерна, могут быть блики. Но нельзя сказать, что такие условия критично влияют на прицеливание и выполнение боевой задачи», – подчеркнул Попов.



Собеседник отметил эффективную ударную мощь огня из 30-мм авиационной пушки ГШ-30-1, с которой, вероятно, и велся огонь. Ее скорострельность составляет 1200 выстрелов в минуту. «Если прицел хорошо отъюстирован, то все снаряды ложатся в размер три на три метра. Любая броня на легком быстроходном катере пробивается на раз. Катер будет остановлен, либо даже потоплен, потому что снаряд может пробить его насквозь», – заключил Попов.

