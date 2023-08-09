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Россия развернула охоту на остатки украинской авиации
Украина пытается спрятать от России места базирования военной авиации. Для этого ВСУ решили использовать автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочных полос. К чему может привести такая тактика, что вынудило противника к ней обратиться и как это повлияет на планы ВС России лишить противника возможности запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow с Су-24?
Украина ежесуточно перемещает свои самолеты с базы на базу. Как пишет немецкое издание Bild, данная ситуация сложилась из-за действий российских войск, которые пытаются уничтожать объекты летной инфраструктуры противника. Теперь ВСУ вынуждены в качестве аэродромов использовать автомобильные дороги, переоборудованные во взлетно-посадочные полосы (ВПП). С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза.
При этом новые авиабазы якобы защищают силами западных ЗРК Patriot и IRIS-T. Кроме того, ВСУ модернизировали около десятка советских Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. По оценке опрошенных изданием экспертов, «Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по объектам, где размещаются эти самолеты». На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из таких секретных авиабаз на западе страны.
В последние дни российские военные действительно интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о поражении «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования авиационных баз ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».
В экспертном сообществе отмечают, что использование противником автодорог в качестве ВПП свидетельствует о высокой эффективности ударов ВС РФ по объектам летной инфраструктуры. Отмечается, что при сохранении интенсивности огня, угроза со стороны украинской авиации может быть сведена к минимуму.
«На Украине с каждым днем становится все меньше пригодных ВПП, откуда может взлетать военная авиация. Россия вычисляет работу авиации противника с этих ВПП и уничтожает либо технику, либо аэродромы», – считает Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».
По этой причине ВСУ вынуждены превращать обычные дороги в ВПП. То есть подобные действия противника продиктованы системной работой ВКС России. Параллельно с этим противник занимается переоборудованием некоторых дорог в аэродромы подскока.
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«Еще во времена СССР на Украине строились аэродромы, которые планировалось использовать на случай военных конфликтов. Поэтому Украина использует заброшенные строительные площадки, которые создавались для этих целей», – уверен собеседник.
По словам Липового, подобная модернизация автомобильных дорог и аэродромов очень затратная и рискованная. «Гравийная крошка на таких полосах и любой мусор, попадающий в двигатель, выводит из строя дорогостоящий боевой самолет. Это ведет к замене двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул генерал-майор.
Липовой также отметил ограниченные ресурсы Украины по переоборудованию советских бомбардировщиков Су-24, чтобы с их помощью использовать дальнобойные британо-французские ракеты Storm Shadow и Scalp. «Мы наносим удары по местам базирования украинской авиации. А наши средства ПВО уничтожают их, когда самолеты поднимаются в воздух. Поэтому у ВСУ практически не осталось самолетов», – указал эксперт. По его прогнозу,
«скоро наступит такой момент, когда эти ракеты станут бесполезными, потому что ВСУ будет неоткуда пускать их».
«Похоже, Россия приступила к полномасштабной кампании по уничтожению украинских аэродромов и авиационной техники. Разумеется, подобная ситуация затрудняет жизнь ВСУ. Противнику приходится работать в условиях регулярных ударов по стратегически важным объектам», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт».
«Кроме того, использование автодорог в качестве ВПП призвано максимально рассредоточить внимание наших военных. Но не все шоссе подходят под нужды авиации. Как минимум трасса должна быть заранее подготовлена, на ней должна быть нанесена специальная разметка», – объясняет эксперт.
«Но даже тут ВСУ приходится учитывать тот факт, что сами по себе дороги не предназначены для такой нагрузки.
И полотно довольно быстро приходит в негодность», – рассуждает собеседник. «Основная же угроза для противника заключается в том, что даже после пары запусков самолетов ВС России могут засечь позиции, а затем нанести точечный удар. Тогда пострадает и сама дорога, да и, вероятно, машина, которых у ВСУ ограниченное количество», – указывает он.
«Теоретически, если Россия сохранит текущую интенсивность ударов в течение нескольких месяцев, то угроза со стороны украинских самолетов будет сведена к минимуму. Уже сейчас им приходится непросто, а рассредоточивать силы на протяжении столь длительного периода времени – задача крайне трудная», – резюмирует Пантелеев.