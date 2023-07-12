Запад спасает контрнаступление ВСУ дальнобойными ракетами

Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP-EG – аналог британских Storm Shadow. Решение о начале поставок принято на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о катастрофической нехватке снарядов у ВСУ. Как связаны эти события и почему саммит альянса в Вильнюсе призван решить главную проблему противника – дефицита снарядов?

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен передать Украине ракеты дальнего действия. Об этом он сказал перед началом саммита НАТО в Вильнюсе. Отмечается, что решение принял лично президент страны. По его мнению, такой шаг позволит ВСУ лучше «защищать собственную территорию».

При этом Франция уже начала поставки Украине ракет SCALP-EG, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. Подчеркивается, что первые снаряды были отправлены в тот момент, когда Макрон об этом заявил. В свою очередь Reuters указывает, что речь идет о «значительном количестве» боеприпасов.

SCALP-EG является французской версией Storm Shadow. Дальность действия – около 250 км. Ракеты будут устанавливаться на самолеты ВСУ еще советского производства (Су-24). Во Франции полагают, что новые поставки не являются эскалацией конфликта, поскольку речь идет о «выравнивании сил» с Россией.

«SCALP-EG и Storm Shadow – это ракеты, которые выпускались одним британско-французским консорциумом. Их технические характеристики ничем не отличаются друг от друга. Единственное отличие – системы запуска, которые Париж постарался в большей степени адаптировать под собственную технику», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

«У ВСУ не должно возникнуть проблем с запуском этих ракет. Специалисты стран НАТО уже внесли изменения в конструкцию Су-24, благодаря чему эти самолеты способны нести две ракеты одновременно. Да, им может потребоваться некоторая адаптация пускового устройства, но я не думаю, что на это уйдет много времени», – отмечает собеседник.

«Другое дело, что Украина потеряла достаточно большое количество модернизированных Су-24. Если проблема дойдет до критического уровня, то Запад может решиться на осуществление поставок самолетов, с которыми интегрированы Storm Shadow, так и SCALP-EG», – допускает Леонков.

Как считают эксперты, в целом решение Макрона вызвано острой нехваткой Storm Shadow, которые Украина расходует быстрее, чем предполагали аналитики из НАТО. Кроме того, особую роль в этом вопросе играют точные удары ВС России по местам хранения вооружений, что сказывается не только на запасах дальнобойных ракет, но и на наличии боеприпасов в целом.

В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у ВСУ наблюдается «колоссальная потребность» в боеприпасах. Об этом сообщает ТАСС. Перекрыть образовавшуюся нехватку будет непросто, поскольку в западных странах до сих пор сохраняются низкие темпы производства вооружений.

Он подчеркнул, что текущий конфликт давно превратился в «войну на истощение», в «войну логистики». Столтенберг отметил, что партнерам Украины придется потратить существенный период времени для того, чтобы приспособиться под текущие нужды ВСУ. «Страны НАТО опустошили свои запасы», – акцентирует секретарь альянса.

Он также выразил надежду, что странам НАТО удастся преодолеть образовавшийся дефицит, поскольку уже сейчас многие члены начали подписывать долгосрочные контракты на приобретение больших объемов вооружений. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что в сложившейся ситуации решение США поставить Украине кассетные боеприпасы выглядит «приемлемым».

Таким образом отправка Украине кассетных боеприпасов выглядит как признание в беспомощности западных стран повлиять на ход первого этапа украинского наступления. В эту же логику укладываются и поставки ракет из Франции. При этом страны НАТО наверняка увеличат поставки подобных вооружений в будущем.

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«Важно понимать, что крылатые ракеты, каковыми являются SCALP-EG и Storm Shadow – дорогостоящие расходники в рамках вооруженного конфликта. Любое государство, участвующее в войне, всегда будет испытывать нехватку снарядов, вне зависимости от того, насколько сильна внешняя помощь», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий.

«В связи с этим, в ближайшее время западные государства, вероятно, будут пытаться активизировать поставки ВСУ именно в сфере дальнобойного оружия. В частности, НАТО постарается закрыть потребность Украины в средствах поражения тыловых объектов: складов боеприпасов, логистических узлов и штабов», – подчеркивает собеседник.

«Возможно, подобные действия со стороны противника вызваны сменой стратегии ведения военных действий. Вместо прямого наступления регулярными ударами ракет ВСУ могут попытаться подорвать ведение экономической деятельности РФ на территории новых регионов», – считает Денисенцев.

Однако в борьбе с теми же Storm Shadow (а их, по данным Минобороны, за месяц сбито 27 штук) у России есть важное преимущество – это захваченная на прошлой неделе трофейная ракета, секреты и уязвимости которой изучают отечественные специалисты. И поскольку SCALP-EG является аналогом Storm Shadow, то поражать ее средствами ПВО и РЭБ будет значительно легче.