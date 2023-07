Зеленский предчувствует потерю новых территорий Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США Эксперты объяснили, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы

Фото: U.S. Navy/REUTERS

Текст: Алёна Задорожная

Джо Байден, несмотря на острую критику внутри Штатов и в Европе, все же решился на передачу кассетных боеприпасов Украине. Этот шаг он аргументировал необходимостью нанесения поражения России, а также нехваткой классических снарядов. В чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине? У Украины заканчиваются обычные боеприпасы, у США их тоже недостаточно. Так президент США Джо Байден объяснил свое решение поставить ВСУ кассетные боеприпасы. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает CNN. По словам Байдена, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал глава Белого дома. Решение Байдена критикует как американская, так и европейская общественность. Так, пользователи Twitter (заблокирован в РФ) пишут: «Эти снаряды могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди», – жалуется Alejand98811251. «А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» – выражает негодование Christ02408. Любопытно, что этим шагом возмущены не только простые граждане, но и представители высших эшелонов власти в разных странах. Так, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что страна против применения кассетных боеприпасов на поле боя. Глава немецкого МИД Анналена Бербок также не стала поддерживать решение Байдена. Наиболее остро ситуацию восприняли в самих Штатах. Демократы обвинили президента в «лицемерном решении, которое ставит под угрозу моральный авторитет США». Член Палаты представителей Крисси Хулахан заявила, что победа ВСУ в конфликте «не должна достигаться за счет наших американских ценностей и тем самым демократии как таковой». Ее коллега Сара Джейкобс полагает, что из-за поставок кассетных боеприпасов не выйдет провести успешное экономическое восстановление Украины, пишет The New York Times. По мнению сенаторов Патрика Лихи и Джеффа Меркли, использование кассетных боеприпасов усугубит и без того разрушительные последствия конфликта для гражданского населения. «Зная, что это оружие вызывает неизбирательный террор и хаос, мы оба – как и многие другие представители международного сообщества – годами работали над тем, чтобы положить конец его использованию», отметили сенаторы в материале для The Washington Post. В России же решение Штатов назвали «жестом отчаяния». «Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия», – считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Штаты «одержимы идеей нанесения России поражения» и уже «не осознают тяжести своих поступков». Антонов также отметил, что Белый дом «проигнорировал тезисы об антигуманности» передачи кассетных боеприпасов, «озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями». К слову, Пентагон отмечает, что будут подобраны «наименее опасные» снаряды, которые якобы «представляют минимальную угрозу для мирного населения». Как заверил пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер, Соединенные Штаты располагают кассетными бомбами, которые предназначены как для поражения живой силы, так и техники. По его оценке, Украине «будут полезны» и те, и те. Примечательно, но еще год назад в Белом доме придерживались обратного мнения. Так, занимавшая тогда пост пресс-секретаря Джен Псаки называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением, напоминает в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В экспертом сообществе уверены – у США просто не остается выбора, кроме как отправить на Украину кассеты. Однако, несмотря на слова Байдена о вооружении, способном «остановить русских», очередное «супер-оружие» всерьез на ход боевых действий не повлияет. Если раньше США и Украина пиарили Javelin, HIMARS и Leopard, то сейчас «жертвой американской рекламы» стали кассетные боеприпасы, подчеркивают эксперты. «Штаты почти исчерпали запасы классических типов вооружения для экспорта на Украину. И для того, чтобы увеличить мощности производства, Белому дому нужно время, которого тоже нет», – говорит военный эксперт Александр Артамонов. «Но американцы вспомнили, что у них на складах лежат гигантские запасы боеприпасов кассетного типа, так называемых DPICM, которые могут быть «утилизированы», причем абсолютно не затратно, да и еще и с пользой для американской борьбы с Россией», – замечает собеседник. На эту тему «Уже известно, что поставляться будут кассеты двух типов. Плюс, у США есть кассетные авиабомбы Mk.20 Rockeye. Эти снаряды несут по 250 кумулятивных суббоеприпасов, которые прошибают танковую броню. Есть также осколочно-фугасные кассетные боеприпасы, которые используются для поражения живой силы. На это и будет делаться расчет», – полагает эксперт. «У Штатов есть определенный почерк – поставлять списанное вооружение на поле боя, особенно тогда, когда оно может быть максимально эффективно против врагов США. Все дело в том, что фактически Вашингтон не видит разницы между русскими и украинцами. Для них мы все – русские. И самый лучший для них сценарий не меняется с давних времен – русские, по их мнению, должны убивать сами себя», – отмечает Артамонов. «Что касается «супер-оружия», я бы это сравнил с рекламой зубной пасты или омолаживающего «чудо-крема» – стоит лишь раз его намазать на лицо и тебе снова 18 лет. То же касается и ВСУ – сначала мы вам поставим Javelin, и русские танки никуда не поедут. А позже прилетит F-16 и русские самолеты точно упадут с небес», – сыронизировал собеседник. «В сухом остатке Америка ни разу не предоставила Украине никакого Wunderwaffe, то есть «чудо-оружия». И кассетные боеприпасы – не исключение», – подчеркнул Артамонов. Схожей точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Наличие такого оружия не сможет в корне изменить ход боевых действий. То же самое касалось поставок HIMARS, Javelin или Bradley», – пояснил он. «Штаты прекрасно понимают, что кассетные боеприпасы – очень опасный вид вооружения, имеющий большую площадь поражения. Но они делают ставку на массовые осколочные ранения в рядах ВС РФ и среди гражданских. Именно поэтому одна из конфигураций – противопехотная. Россия же не должна оставлять это без внимания», – продолжает эксперт. «Можем ли мы перейти к зеркальному ответу – вопрос спорный. Я считаю, что нам надо не столько бороться с последствиями применения кассетных боеприпасов, сколько уделить внимание предотвращению их использования с помощью контрбатарейной борьбы и уничтожения орудий, способных запускать такие боеприпасы. И здесь, разумеется, нам потребуется более тщательная работа разведки», – заключил он.