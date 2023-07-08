Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США

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8 июля, суббота  |  Последнее обновление — 16:50  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев

Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения U.S. Navy/REUTERS
В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома

Последний авиапроект Украины – Ан-178. Тоже мертворожденный Zuma/ТАСС
Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Украина использует спецназ для террористических атак на Россию

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью. Подробности...

Зачем праздновать победу над Японией

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

Зачем Зеленский позорит Запад

Взрыв в Киеве как история всей Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Передача ВСУ кассетных боеприпасов стала признаком бессилия США

    Эксперты объяснили, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы
    США передают Украине кассетные боеприпасы от безысходности
    		  
    8 июля 2023, 16:43
    Фото: U.S. Navy/REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная

    Джо Байден, несмотря на острую критику внутри Штатов и в Европе, все же решился на передачу кассетных боеприпасов Украине. Этот шаг он аргументировал необходимостью нанесения поражения России, а также нехваткой классических снарядов. В чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине?

    У Украины заканчиваются обычные боеприпасы, у США их тоже недостаточно. Так президент США Джо Байден объяснил свое решение поставить ВСУ кассетные боеприпасы. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает CNN.

    По словам Байдена, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал глава Белого дома.

    Решение Байдена критикует как американская, так и европейская общественность. Так, пользователи Twitter (заблокирован в РФ) пишут: «Эти снаряды могут серьезно навредить местным жителям, американцы просто ужасные люди», – жалуется Alejand98811251. «А дальше что? Байден отправит на Украину ядерные боеголовки?» – выражает негодование Christ02408.

    Любопытно, что этим шагом возмущены не только простые граждане, но и представители высших эшелонов власти в разных странах. Так, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что страна против применения кассетных боеприпасов на поле боя. Глава немецкого МИД Анналена Бербок также не стала поддерживать решение Байдена.

    Наиболее остро ситуацию восприняли в самих Штатах. Демократы обвинили президента в «лицемерном решении, которое ставит под угрозу моральный авторитет США». Член Палаты представителей Крисси Хулахан заявила, что победа ВСУ в конфликте «не должна достигаться за счет наших американских ценностей и тем самым демократии как таковой». Ее коллега Сара Джейкобс полагает, что из-за поставок кассетных боеприпасов не выйдет провести успешное экономическое восстановление Украины, пишет The New York Times.

    По мнению сенаторов Патрика Лихи и Джеффа Меркли, использование кассетных боеприпасов усугубит и без того разрушительные последствия конфликта для гражданского населения. «Зная, что это оружие вызывает неизбирательный террор и хаос, мы оба – как и многие другие представители международного сообщества – годами работали над тем, чтобы положить конец его использованию», отметили сенаторы в материале для The Washington Post.

    В России же решение Штатов назвали «жестом отчаяния». «Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия»,

    – считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Штаты «одержимы идеей нанесения России поражения» и уже «не осознают тяжести своих поступков». Антонов также отметил, что Белый дом «проигнорировал тезисы об антигуманности» передачи кассетных боеприпасов, «озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями».

    К слову, Пентагон отмечает, что будут подобраны «наименее опасные» снаряды, которые якобы «представляют минимальную угрозу для мирного населения». Как заверил пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер, Соединенные Штаты располагают кассетными бомбами, которые предназначены как для поражения живой силы, так и техники. По его оценке, Украине «будут полезны» и те, и те.

    Примечательно, но еще год назад в Белом доме придерживались обратного мнения. Так, занимавшая тогда пост пресс-секретаря Джен Псаки называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением, напоминает в своем Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    В экспертом сообществе уверены – у США просто не остается выбора, кроме как отправить на Украину кассеты. Однако, несмотря на слова Байдена о вооружении, способном «остановить русских», очередное «супер-оружие» всерьез на ход боевых действий не повлияет. Если раньше США и Украина пиарили Javelin, HIMARS и Leopard, то сейчас «жертвой американской рекламы» стали кассетные боеприпасы, подчеркивают эксперты.

    «Штаты почти исчерпали запасы классических типов вооружения для экспорта на Украину. И для того, чтобы увеличить мощности производства, Белому дому нужно время, которого тоже нет», – говорит военный эксперт Александр Артамонов.

    «Но американцы вспомнили, что у них на складах лежат гигантские запасы боеприпасов кассетного типа, так называемых DPICM, которые могут быть «утилизированы», причем абсолютно не затратно, да и еще и с пользой для американской борьбы с Россией», – замечает собеседник.

    «Уже известно, что поставляться будут кассеты двух типов. Плюс, у США есть кассетные авиабомбы Mk.20 Rockeye. Эти снаряды несут по 250 кумулятивных суббоеприпасов, которые прошибают танковую броню. Есть также осколочно-фугасные кассетные боеприпасы, которые используются для поражения живой силы. На это и будет делаться расчет», – полагает эксперт.

    «У Штатов есть определенный почерк – поставлять списанное вооружение на поле боя, особенно тогда, когда оно может быть максимально эффективно против врагов США. Все дело в том, что фактически Вашингтон не видит разницы между русскими и украинцами. Для них мы все – русские. И самый лучший для них сценарий не меняется с давних времен – русские, по их мнению, должны убивать сами себя», – отмечает Артамонов.

    «Что касается «супер-оружия», я бы это сравнил с рекламой зубной пасты или омолаживающего «чудо-крема» – стоит лишь раз его намазать на лицо и тебе снова 18 лет. То же касается и ВСУ – сначала мы вам поставим Javelin, и русские танки никуда не поедут. А позже прилетит F-16 и русские самолеты точно упадут с небес», – сыронизировал собеседник.

    «В сухом остатке Америка ни разу не предоставила Украине никакого Wunderwaffe, то есть «чудо-оружия».

    И кассетные боеприпасы – не исключение», – подчеркнул Артамонов. Схожей точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Наличие такого оружия не сможет в корне изменить ход боевых действий. То же самое касалось поставок HIMARS, Javelin или Bradley», – пояснил он.

    «Штаты прекрасно понимают, что кассетные боеприпасы – очень опасный вид вооружения, имеющий большую площадь поражения. Но они делают ставку на массовые осколочные ранения в рядах ВС РФ и среди гражданских. Именно поэтому одна из конфигураций – противопехотная. Россия же не должна оставлять это без внимания», – продолжает эксперт.

    «Можем ли мы перейти к зеркальному ответу – вопрос спорный. Я считаю, что нам надо не столько бороться с последствиями применения кассетных боеприпасов, сколько уделить внимание предотвращению их использования с помощью контрбатарейной борьбы и уничтожения орудий, способных запускать такие боеприпасы. И здесь, разумеется, нам потребуется более тщательная работа разведки», – заключил он.

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