Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?6 комментариев
Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
Подключение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ России рассматривается как «красный флаг» (red flag, тревожный сигнал), заявило подведомственное Минфину США управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
OFAC пригрозило «более агрессивно» реагировать «на иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают подобные действия», передает РБК.
«Кроме того, иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», – говорится в заявлении OFAC.
Минфин США указывает, что Россия предлагает партнерам работать через СПФС. Так, оказавшиеся под санкциями иранские банки уже присоединились к системе.
СПФС была создана в 2014 году для передачи электронных сообщений по финансовым операциям, чтобы российские банки могли совершать внутренние и трансграничные переводы в случае их отключения от SWIFT.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При этом ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой.