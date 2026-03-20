Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана

Эксперты: Воссоединение Крыма с Россией стало точкой сборки Русского мира

Политологи рассказали о трансформации российского общества после воссоединения Крыма с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

«Воссоединение Крыма с Россией стало фактором пробуждения российского общества от кризиса и распада 90-х годов, отправной точкой возрождения российской нации. Сформировавшийся по итогам 2014 года «Крымский консенсус» превратился сегодня в консенсус патриотический, что особенно важно в Год единства народов России», – считает политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, Крым стал символом побед России, консолидировал российское общество и власть, объединил все социальные, возрастные, профессиональные и этноконфессиональные группы страны.

Крым в марте 2014 года сыграл роль «точки сборки» Русского мира, «а сама Россия благодаря событиям 2014 года вновь стала собой», добавил политолог Алексей Мартынов. «Большое спасибо родным крымчанам за тот референдум, за «Крымскую весну», которая вернула нам осознание самих себя, статус великой державы для нашей страны», – подчеркнул он.

«Крымская весна» изменила не только статус полуострова, но и самоощущение всей страны. Как отметил Олег Матвейчев, зампред комитета Госдумы по информационной политике, она запустила процесс ментального и духовного перерождения России.

«Страна стала другой в самоощущении и в понимании своего места в мире, – пояснил он. – Люди стали интересоваться геополитикой, мы перестали быть пассивными потребителями чужих культурных кодов и нарративов. То, что шло с Запада, ныне не воспринимается как «манна небесная». США и Европа теперь не выглядят нашими учителями. Народ стал критично подходить к их установкам, увидев их лицемерие. Сегодня «Крымский консенсус» стал еще крепче».

Его слова подтверждает и социология. «Если в 2024 году говорили о том, что это правильное решение 86% опрошенных, то сейчас таковых 87%*. То есть это событие воспринимается как правильное, исторически справедливое и неизбежное. Собственно, в этом и заключается основа той поддержки – устойчивой и долговременной, которую мы наблюдаем сейчас», – приводит данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ. Причем позитивная динамика, по ее словам, заметна как в эмоциональных, так и в рациональных оценках.

Прошедшие 12 лет стали временем масштабных преобразований для Крыма и Севастополя. Так, с 2014 года валовой региональный продукт Севастополя вырос в десять раз, рассказала Мария Литовко, заместитель губернатора.

«За это время в городе было построено 177 объектов. Создание социальной инфраструктуры и новых медицинских учреждений подняло среднюю продолжительность жизни до 76 лет, – акцентирует она. – Город переживает культурный ренессанс. Буквально полтора года назад был введен в эксплуатацию уникальный храмово-культурный комплекс «Новый Херсонес», ожидается и скорое открытие кластера на мысе Хрустальном. Город, как отметил президент, возвращает былой блеск патриотической столицы».

После вхождения в состав России полуостров стал витриной новой страны. И республика, и Севастополь за последние 12 лет добились крупных достижений по многим позициям, напоминает Георгий Мурадов, зампред Совета министров Республики Крым. Проделанная работа привлекает в регион гостей: в 2025 году полуостров уже во второй раз принял более семи миллионов туристов.

*Всероссийский репрезентативный опрос «ВЦИОМ-Спутник». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Дата проведения опроса март 2026 года.