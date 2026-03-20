    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения как «воспитатель» России

    Словения имеет разветвленную дипломатию в самых чувствительных для России регионах. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО. А сами словенцы стремятся стать «воспитателями» России.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня

    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с успешным референдумом и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    19 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин потребовал пресекать нарушения в армии независимо от статуса виновных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подчеркнул, что прежние заслуги в армии не могут служить оправданием для нарушения закона армейскими должностными лицами или причинения ими ущерба государству.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости пресекать любые нарушения в Вооруженных силах, невзирая на звания, статус или прежние заслуги, пишет «Российская газета».

    По словам Путина, «ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона, причинения ущерба государству, нарушения прав и законных интересов других граждан».

    Путин отдельно отметил значимость работы сотрудников военной прокуратуры, которые, по его словам, вносят большой вклад в укрепление дисциплины и обеспечение правопорядка в армии.

    Ранее на коллегии Путин подчеркнул важность работы прокуроров с обращениями участников спецоперации на Украине и их семей.

    Президент также отметил необходимость постоянного внимания Генпрокуратуры к борьбе с терроризмом и экстремизмом и связал укрепление законности с устойчивым развитием России.


    19 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперты: Воссоединение Крыма с Россией стало точкой сборки Русского мира

    Политологи рассказали о трансформации российского общества после воссоединения Крыма с Россией

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало не только геополитическим событием, но и фактором внутренней трансформации общества. Оно укрепило национальное единство, изменило самоощущение граждан, а сам полуостров стал символом возрождения страны. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Эпоха единения: 12 лет событиям Крымской весны».

    «Воссоединение Крыма с Россией стало фактором пробуждения российского общества от кризиса и распада 90-х годов, отправной точкой возрождения российской нации. Сформировавшийся по итогам 2014 года «Крымский консенсус» превратился сегодня в консенсус патриотический, что особенно важно в Год единства народов России», – считает политолог Владимир Шаповалов.

    По его словам, Крым стал символом побед России, консолидировал российское общество и власть, объединил все социальные, возрастные, профессиональные и этноконфессиональные группы страны.

    Крым в марте 2014 года сыграл роль «точки сборки» Русского мира, «а сама Россия благодаря событиям 2014 года вновь стала собой», добавил политолог Алексей Мартынов. «Большое спасибо родным крымчанам за тот референдум, за «Крымскую весну», которая вернула нам осознание самих себя, статус великой державы для нашей страны», – подчеркнул он.

    «Крымская весна» изменила не только статус полуострова, но и самоощущение всей страны. Как отметил Олег Матвейчев, зампред комитета Госдумы по информационной политике, она запустила процесс ментального и духовного перерождения России.

    «Страна стала другой в самоощущении и в понимании своего места в мире, – пояснил он. – Люди стали интересоваться геополитикой, мы перестали быть пассивными потребителями чужих культурных кодов и нарративов. То, что шло с Запада, ныне не воспринимается как «манна небесная». США и Европа теперь не выглядят нашими учителями. Народ стал критично подходить к их установкам, увидев их лицемерие. Сегодня «Крымский консенсус» стал еще крепче».

    Его слова подтверждает и социология. «Если в 2024 году говорили о том, что это правильное решение 86% опрошенных, то сейчас таковых 87%*. То есть это событие воспринимается как правильное, исторически справедливое и неизбежное. Собственно, в этом и заключается основа той поддержки – устойчивой и долговременной, которую мы наблюдаем сейчас», – приводит данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ. Причем позитивная динамика, по ее словам, заметна как в эмоциональных, так и в рациональных оценках.

    Прошедшие 12 лет стали временем масштабных преобразований для Крыма и Севастополя. Так, с 2014 года валовой региональный продукт Севастополя вырос в десять раз, рассказала Мария Литовко, заместитель губернатора.

    «За это время в городе было построено 177 объектов. Создание социальной инфраструктуры и новых медицинских учреждений подняло среднюю продолжительность жизни до 76 лет, – акцентирует она. – Город переживает культурный ренессанс. Буквально полтора года назад был введен в эксплуатацию уникальный храмово-культурный комплекс «Новый Херсонес», ожидается и скорое открытие кластера на мысе Хрустальном. Город, как отметил президент, возвращает былой блеск патриотической столицы».

    После вхождения в состав России полуостров стал витриной новой страны. И республика, и Севастополь за последние 12 лет добились крупных достижений по многим позициям, напоминает Георгий Мурадов, зампред Совета министров Республики Крым. Проделанная работа привлекает в регион гостей: в 2025 году полуостров уже во второй раз принял более семи миллионов туристов.

    *Всероссийский репрезентативный опрос «ВЦИОМ-Спутник». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Дата проведения опроса март 2026 года. 

    19 марта 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность работы прокуратуры в защите бюджетных средств

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России отметил, что защита бюджетных средств должна стать приоритетом для прокуратуры в борьбе с коррупцией.

    Граждане России рассчитывают на эффективную работу прокуратуры в борьбе с коррупцией, передает ТАСС. Владимир Путин выступил на коллегии Генеральной прокуратуры и подчеркнул, что основное внимание следует уделить защите бюджетных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о важности постоянного внимания Генпрокуратуры к вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.

    Президент также сделал акцент на необходимости работы с обращениями участников специальной военной операции и их семей.

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

    19 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин: Система помощи участникам СВО и их близким должна быть прозрачной и доступной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры сделал акцент на важности работы с обращениями участников специальной военной операции и их семей.

    По словам главы государства, особое внимание должно уделяться их проблемам и нуждам.

    «Самое серьезное внимание следует уделять проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей. Подчеркну, вся система помощи участникам специальной военной операции и их близким должна быть прозрачной, понятной и доступной, работать таким образом, чтобы доходить до каждого, причем без сбоев», – заявил Путин, его слова приводит Кремль в Max.

    Ранее Путин заявил о формировании задач для Генпрокуратуры по укреплению порядка.

    19 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент подчеркнул, что благодаря спортсменам российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх спустя двенадцать лет, и пожелал им новых побед.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. В ходе церемонии награждения призеров и победителей глава государства поблагодарил паралимпийцев за проявленное упорство, трудолюбие и мастерство, а также пожелал им новых побед, передает ТАСС.

    «Поздравляю всех с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. Благодарю за проявленное упорство, трудолюбие, мастерство. И позвольте пожелать вам новых побед», – сказал глава государства, награждая призеров и победителей Паралимпиады.

    Путин особо отметил, что впервые за 12 лет российский флаг вновь был поднят на Паралимпийских играх и гимн России прозвучал с гордостью. По словам президента, этот триумф стал возможен благодаря энергии спортсменов, их целеустремленности и вере в себя.

    «Ваши выступления и победы, ваш путь к успеху – великий пример того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства, всегда сохранять достоинство и оптимизм, стойкость и выдержку, быть верным своим принципам, традициям и убеждениям», – сказал глава государства.

    Он добавил, что упорные тренировки привели атлетов к значимым достижениям не только на личном уровне, но и для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии. Президент заявил, что российские паралимпийцы совершили настоящий подвиг, заняв третье место в медальном зачете.

    Ранее чествование паралимпийцев прошло на Красной площади в Москве.


    19 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Путин потребовал обеспечить своевременные выплаты пострадавшим в приграничье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил важность контроля за выплатами компенсаций гражданам, утратившим жилье и имущество из-за атак на приграничные области.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры обратил внимание на необходимость своевременной и полной выплаты компенсаций жителям приграничных областей, потерявших жилье и имущество из-за атак киевского режима, передает ТАСС.

    «В последние годы был принят целый ряд значимых решений о поддержке граждан приграничных областей России, потерявших в результате атак киевского режима жилье и имущество. Надо внимательно следить за тем, как выделяются компенсации и выплаты. Вновь хотел бы подчеркнуть, все пострадавшие должны получать положенные средства своевременно и полностью», – сказал он.

    Ранее Путин расширил меры поддержки на защитников российского приграничья.

    19 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин призвал усилить защиту выделенных на нацпроекты и гособоронзаказ средств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о необходимости надежной защиты средств, выделяемых на национальные программы и гособоронзаказ.

    Глава государства отметил, что количество коррупционных преступлений за прошлый год выросло на 12,3%, сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что граждане России рассчитывают на прокуратуру в вопросах повышения эффективности борьбы с коррупцией. Он напомнил, что ранее на коллегиях Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел уже говорил о важности этого направления.

    Глава государства также акцентировал, что прокуратура должна незамедлительно реагировать на нарушения в отношении несовершеннолетних, пожилых и других социально уязвимых групп. Путин подчеркнул важность защиты их прав и попросил продолжать оперативно реагировать на любые подобные факты.

    Среди приоритетных задач президент выделил защиту трудовых и социальных прав граждан. «Нужно продолжать безотлагательно восстанавливать справедливость в случаях задолженности по заработной плате, добиваться полагающихся по закону выплат работникам и возмещения причиненного ущерба», – отметил он.

    Ранее Путин призвал Генпрокуратуру усилить борьбу с терроризмом и экстремизмом. Он также призвал жестко реагировать на нарушения в армии.

    20 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный звонок у Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин может провести международный телефонный разговор в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Звонок может пройти во второй половине дня, указал Песков, передает ТАСС.

    Кремль сообщит подробности позднее, добавил он.

    Ранее Путин в телефонной беседе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

    20 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин назначил новых послов России в три африканские страны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указы о назначении Андрея Ордаша послом в Гане, а Сергея Бердникова – в Зимбабве и Малави.

    Владимир Путин назначил Андрея Ордаша новым чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Гана. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. До этого Ордаш занимал пост временного поверенного в делах России в Польше.

    Другим указом президент назначил Сергея Бердникова чрезвычайным и полномочным послом России в Зимбабве, а также по совместительству в Республике Малави. Он был освобожден от обязанностей посла в Гане и по совместительству в Либерии.

    На посту посла в Зимбабве и Малави Бердников сменил Николая Красильникова.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Михно на должность посла в Польше.

    20 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание планируется провести в середине дня, оно пройдет в режиме видеоконференции, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее в ходе совещания с СБ России Путин предложил усилить безопасность ключевых объектов жизнеобеспечения страны.

    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире
    Эксперт: Европейские лидеры оказались союзом желающих, но не могущих
    Умер глава раскольнической Украинской православной церкви Филарет
    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве
    TWZ отметил живучесть ПВО Ирана после поражения F-35 ВВС США
    Названа причина смерти супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

