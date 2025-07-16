Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия сохранила четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка. По итогам 2024 года объем ВВП России по ППС составил 6,92 трлн долларов, что больше прошлогоднего показателя в 6,45 трлн долларов.

Япония осталась на пятом месте с заметным отставанием. За год разрыв между Россией и Японией по объему экономики по ППС увеличился в два раза – до 514 млрд долларов против прежних 264 млрд долларов.

Лидерами рейтинга остались Китай c ВВП по ППС 38,2 трлн долларов, США – 29,2 трлн долларов и Индия – 16,2 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил объединить усилия государств для стабильного развития и процветания. Президент России выступил за отказ от контроля мировых ресурсов узким кругом западных стран. Владимир Путин поручил правительству подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики и рассмотреть запуск федерального проекта.