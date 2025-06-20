Путин пригласил страны поддержать новую мировую модель роста

Путин призвал государства внести вклад в новую модель роста

Tекст: Денис Тельманов

Россия пригласила все страны мира поучаствовать в создании новой глобальной модели экономического роста, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин выступил с этим заявлением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул важность совместной работы для обеспечения процветания и стабильного развития на долгие годы. «Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед. Ровно для этого в текущем году мы провели в Москве "Открытый диалог", в котором приняли участие представители более ста государств. Намерены не только сделать такой формат регулярным, но и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей», – заявил Путин.

Напомним, открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» для обсуждения новых путей глобального экономического развития прошел с 28 по 30 апреля в Национальном центре «Россия».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Основные темы форума связаны с вопросами глобального сотрудничества и поиска новых экономических решений.



Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое. Зависимость экономики от сырьевого сектора снизилась. Рост ВВП за последние два года обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Президент Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2025 года стал первым выступающим и обратился с приветственным словом к участникам мероприятия.