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Путин обратился с приветствием к участникам ПМЭФ-2025
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2025 года стал первым выступающим, он обратился с приветственным словом к участникам мероприятия.
«Приветствую всех участников и гостей 28-го Петербургского международного экономического форума. Его формат традиционно предполагает предметные содержательные дискуссии по самым разным темам», – сказал глава российского государства.
К работе ПМЭФ присоединились представители 140 стран и территорий, указал Путин. В 2025 году в числе тем форума значится качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов.
«А это – тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику населения планеты. Социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой», – указал президент.